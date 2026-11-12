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Mưa lũ cuốn trôi 2 máy xúc, 2 xe máy tại xã miền núi Trà Tân (Đà Nẵng)

Thứ Năm, 15:57, 12/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao ở xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Đến trưa 12/11, 4 điểm sạt lở lớn vẫn chia cắt một thôn với khu vực xung quanh.

 

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi 2 xe múc của một doanh nghiệp xây dựng đang thi công cầu và 2 xe máy của người dân thôn Sông Y, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng.

Đến trưa 12/11, toàn xã Trà Tân ghi nhận 9 điểm sạt lở đất. Trong đó, Quốc lộ 40B, xảy ra 5 điểm đã được khắc phục; 4 điểm trên tuyến đường Criem, thuộc thôn Sông Y, sạt lở quy mô lớn, chia cắt thôn với các địa bàn lân cận, một nhà dân bị hư hỏng một góc tường. Nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị dọn đất đá trên tuyến đường Criem, chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị đẩy nhanh thông tuyến.
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Các phương tiện được huy động dọn dẹp đất đá

Trước đó, các lực lượng tại xã Trà Tân đã di dời, sơ tán 39 hộ, 165 người ở các thôn Nước Oa, Trà Giác và Ngọc Tu đến nơi an toàn; từ 16h ngày 11/11 đến 10h ngày 12/11, không phát sinh thêm hộ phải di dời.

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Các lực lượng sơ tán người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn.

Hiện mưa đã giảm, nước sông, suối rút dần, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn cao. Xã Trà Tân duy trì lực lượng trực, chốt chặn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

 
Long Phi/VOV-Miền Trung
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