Mưa lũ cuốn trôi 2 máy xúc, 2 xe máy tại xã miền núi Trà Tân (Đà Nẵng)
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao ở xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Đến trưa 12/11, 4 điểm sạt lở lớn vẫn chia cắt một thôn với khu vực xung quanh.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi 2 xe múc của một doanh nghiệp xây dựng đang thi công cầu và 2 xe máy của người dân thôn Sông Y, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, các lực lượng tại xã Trà Tân đã di dời, sơ tán 39 hộ, 165 người ở các thôn Nước Oa, Trà Giác và Ngọc Tu đến nơi an toàn; từ 16h ngày 11/11 đến 10h ngày 12/11, không phát sinh thêm hộ phải di dời.
Hiện mưa đã giảm, nước sông, suối rút dần, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn cao. Xã Trà Tân duy trì lực lượng trực, chốt chặn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.