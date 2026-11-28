Từ đêm 27 đến sáng 28/11, mưa lớn trút xuống nhiều địa phương phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh, nhiều khu vực trũng thấp bị ngập. Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua đường bê tông ở tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ nhà dân. Ngay từ sáng sớm, Công an phường Đức Phổ đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Đáng lo ngại, tại tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ kè, đe dọa nhiều khu dân cư. Từ khoảng 4h30 phút sáng 28/11, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số đoạn bờ kè, đường dân sinh bị ngập. Nước nhanh chóng chảy vào những khu vực trũng thấp khiến nhiều nhà dân bị ngập.

Công an tỉnh Quảng Ngãi sơ tán người dân vùng bị ngập.

Trước tình hình này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương và người dân khẩn trương xúc cát, đắp các đoạn bờ kè xung yếu, ngăn nước tràn sâu vào khu dân cư. Tại những vị trí nước đã tràn qua đường, lực lượng chức năng bố trí người ứng trực, gia cố các điểm trũng thấp, hạn chế nước chảy vào nhà dân.

Các chiến sĩ biên phòng còn đến từng hộ dân bị ngập để hỗ trợ kê cao, vận chuyển lúa gạo, đồ đạc và tài sản đến nơi khô ráo. Những căn nhà thấp, nước tràn vào được ưu tiên hỗ trợ di chuyển người dân đến vị trí cao hơn.

Đồn Biên phòng Phổ Quang phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương và người dân khẩn trương xúc cát, đắp các đoạn bờ kè xung yếu, ngăn nước tràn sâu vào khu dân cư.

Thiếu tá Nguyễn Thành Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng và người dân gia cố bờ kè từ những ngày trước, chủ động ứng phó khi nước sông Trà Câu dâng cao.

“Anh em triển khai rất sớm, do nước sông Trà Câu dâng từ khoảng 4h30 phút sáng. Lực lượng tiến hành xúc cát, be chắn những đoạn nước tràn qua, hạn chế nước vào nhà dân. Đồng thời, hỗ trợ những hộ bị ngập vận chuyển đồ đạc, tài sản lên nơi cao ráo”, Thiếu tá Nguyễn Thành Long nói.

Mưa lớn gây ngập nhà dân ở xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với lực lượng vũ trang, bà Nguyễn Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Cau cũng có mặt từ sáng sớm hỗ trợ người dân. Tại đây, nước tràn qua bờ kè rồi nhanh chóng chảy vào nhà dân, có nơi ngập sâu. Người dân rất lo lắng vì đợt ngập lần này nghiêm trọng hơn những lần trước. Trước nguy cơ nước tiếp tục tràn vào khu dân cư, người dân đang huy động vật liệu, mua thêm cát để gia cố bờ kè, hạn chế nước chảy vào nhà.

Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Nước dâng cao, ảnh hưởng đường giao thông, nước tràn vào nhà dân. Khu vực này phải đắp, be chắn thì mới giữ được, chứ lúc nãy không ngăn lại thì nước đã tràn vào nhà rồi. Những năm trước khu vực này cũng có ngập, nhưng không nghiêm trọng như lần này. Đợt này là ngập nhiều nhất”.

Sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực miền núi, mưa lớn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông khiến. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Xã Ba Xa đã bố trí lực lượng dân quân thường trực 24/24 giờ tại các điểm bị chia cắt, ngầm tràn, kiên quyết không để người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn. Các thôn cũng thông báo, vận động người dân chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Riêng tại tổ 4, thôn Nước Lăng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, địa phương đã tổ chức di dời 12 hộ dân với 44 nhân khẩu đến nhà văn hóa thôn và bố trí ở xen ghép tại nhà các hộ dân khác để bảo đảm an toàn. Xã cũng bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ các thôn khi có yêu cầu, không để bị động trước những tình huống phát sinh.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương, lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ phương án ứng phó. Công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ được duy trì thường xuyên; các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở được rà soát để kịp thời sơ tán người dân. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở, không để người và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm.