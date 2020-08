Mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh Tây Bắc

Lũ quét tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và công trình trường học tại đây. Tại Lào Cai, mực nước trên Sông Hồng đang lên cao và có khả xuất hiện đỉnh lũ cao trên báo động 2 khoảng 0,5m vào trưa nay. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và cảnh báo di dời dân đến nơi an toàn được các tỉnh triển khai quyết liệt nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Tây Bắc.

Vào đêm qua, tại khu vực bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ sạt lở đá làm anh Phàn A Túc, sinh năm 1976, ở bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu đang ngủ trong lán nương tử vong tại chỗ. Đến đầu giờ sáng nay (18/8), các lực lượng chức năng huyện Tam Đường mới tiếp cận được hiện trường và tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí sạt lở khoảng 100m.

Tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét xảy ra vào sáng sớm hôm qua khiến 128 hộ dân của bản Nậm Nhừ hiện vẫn cô lập vì ngầm tràn qua suối bị lũ phá hỏng.

Về các biện pháp ứng phó, hỗ trợ bà con trước mắt, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí Thư thường trực, Chủ tịch HDND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói: "Huyện đã kịp thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ 2 triệu đồng để các gia đình kịp thời khắc phục khó khăn, bố trí nơi ở cũng như thực phẩm để các gia đình mất nhà có lương thực trong mấy ngày mưa. Chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện và xã rà soát đối với những hộ có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để có phương án di dời về các điểm trường để ở nhờ cho an toàn".

Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ngày hôm qua xảy ra liên tiếp 4 trận động đất và dư chấn. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nguy cơ sụt sạt tại nhiều điểm là rất cao, nhất là tại 2 bản Dón và Tà Phù, xã Liên Hòa, nơi có các vết nứt từ các trận mưa lũ năm 2018. Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ cho biết: "Tại hai bản này có 150 hộ dân và huyện rất quan tâm vì có vết nứt gãy, cứ mưa là anh em theo dõi rất sát sao nhất là vừa rồi khi có động đất. Theo đó huyện cho anh em kiểm tra để có phương án ứng phó và cảnh báo dân kịp thời".

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua còn làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hiện có 3 xã là Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa bị cô lập với trung tâm huyện do lũ làm hỏng ngầm tràn Nà Khoa.



Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc hiện tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ một số địa phương xuất hiện mưa to đến rất to. Mực nước tại các sông, suối, hồ đập tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có Công điện hỏa tốc chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, tránh thiên tai, chủ động các phương án tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi trên địa bàn xảy lũ quét, sạt lở đất./.