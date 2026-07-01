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VOV.VN - Đêm 29 và sáng 30/6, mưa vừa đến mưa to trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến mực nước nhiều con suối dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_mua_lu_gay_ngap_tuyen_duong_lien_xa_nguoi_dan_kien_nghi_khoi_thong_dong_chay.m3u8
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Mưa lũ gây ngập tuyến đường liên xã, người dân kiến nghị khơi thông dòng chảy
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2026-07/tiktok_mua_lu_gay_ngap_tuyen_duong_lien_xa_nguoi_dan_kien_nghi_khoi_thong_dong_chay.m3u8
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