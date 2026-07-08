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Mưa lũ làm sập, cuốn trôi ngôi nhà 2 tầng tại Lai Châu

Thứ Tư, 11:49, 08/07/2026
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VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to,  phổ biến từ 15-100mm, có nơi lên đến 107-141.2 mm như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng, Khổng Lào.

Vào sáng nay (8/7), mưa lũ đã làm sập ngôi nhà 2 tầng tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, rất may không thiệt hại về người.

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Mưa lũ đã làm sập  ngôi nhà 2 tầng (ảnh cắt clip)

Trước đó, mưa lớn kéo dài trong đêm 5/7 và rạng sáng 6/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền các địa phương ở Lai Châu đã khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, khe suối khi nước dâng cao, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

 

 

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Mưa lũ ở Lai Châu làm một người tử vong, thiệt hại nhiều tài sản

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực, khiến một người tử vong sau khi bị nước lũ cuốn trôi và gây thiệt hại về giao thông, hoa màu, tài sản. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

PV/VOV-Tây Bắc
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