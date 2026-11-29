Tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa trong 24 giờ qua có nơi vượt 300mm, gây ngập nhiều khu vực, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao. Chính quyền địa phương đã xác định 22 khu vực thuộc 12 thôn có nguy cơ bị ảnh hưởng, dự kiến sơ tán hơn 2.000 người dân. Hiện mưa lớn tiếp tục khiến nước dâng, tràn lên một số tuyến đường. Lực lượng chức năng duy trì trực tại các điểm xung yếu, cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân.

Nhà tránh lũ cộng đồng tại xã Hoà Thịnh chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán dân khi nước lũ dâng cao.

“Xã Hoà Thịnh đã phân công các tổ xung kích cộng đồng trực tại nhà tránh lũ cộng đồng, chuẩn bị ghe, áo phao, lương thực thực phẩm để sẵn sàng tiếp nhận bà con lên tránh lũ. Lực lựng công an, quân sự được chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu bà con.”, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.

Tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đến đêm 28/11, chính quyền đã di dời 425 hộ dân vùng trũng thấp, ven sông và khu vực nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngập lụt ở rốn lũ Hoà Thịnh đêm 28/11.

Lũ trên các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sông Ba tiếp tục lên, có nơi khả năng vượt báo động 3. Các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và một số hồ thủy lợi đã điều tiết nước qua tràn. Riêng thủy điện Sông Ba Hạ, tổng lưu lượng xả về hạ du tối qua (28/11) là 1.082m³/s. Nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu sông Ba, nhất là đồng bằng Tuy Hòa, tiếp tục gia tăng nếu mưa lớn kéo dài.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn từ đêm 27 đến ngày 28/11 làm ngập hàng trăm nhà, gây sạt lở, chia cắt giao thông. Đến tối 28/11, các địa phương đã đưa 127 hộ với 410 người đến nơi an toàn. Một số đoạn Quốc lộ 1 ngập sâu, nhiều phương tiện không thể lưu thông. Tại phường Quy Nhơn Nam, khoảng 250 hộ ở 8 khu phố bị ngập.

Tỉnh Gia Lai sơ tán dân vào ngày 28/11.

“Nước vô nhanh lắm, lên vô tới nhà lên tới đầu gối, lên nhanh quá không có kịp sơ tán đồ đạc luôn. Đợt lũ năm 2025 thì lại không có ngập mà không biết sao năm nay là ngập. Có thể vì từ tối qua giờ mưa nhiều quá, giờ nước nó đang xuống nhưng mà chậm.”, ông Cao Văn Hòa, người dân địa phương chia sẻ.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, ngay trong đêm qua (28/11), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn, yêu cầu sớm di dời người dân vùng hạ lưu sông Kôn và sông Hà Thanh.

Nhiều nơi ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên bị ngập và chia cắt.

Nhiều nơi ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên bị ngập và chia cắt.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn tiếp tục gây ngập cục bộ ở Nha Trang, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang đe dọa các khu dân cư vùng trũng thấp. Các địa phương được yêu cầu rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán dân. Lực lượng quân sự, công an duy trì ứng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; các hồ chứa chủ động điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Các địa phương, các sở ngành tiếp tục rà soát những vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở nguy hiểm để có những giải pháp an toàn cho người dân.”

Clip: Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân hỗ trợ người dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk trong lúc mưa lũ phức tạp.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước sông và hồ chứa, sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.