Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: Yêu cầu Không quân sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn

Công điện của Bộ Tổng Tham mưu gửi Tổng cục Chính trị; Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng; các Quân khu: 1, 2, 3; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không - Không quân; các Bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, Pháo binh - Tên lửa; Binh chủng công binh, Binh chủng hóa học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng - Thiết giáp; các Binh đoàn: 11, 12, 18, 19 và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to, tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406mm, Nậm Păm (Sơn La) 378mm, Phúc Than (Lai Châu) 353mm. Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản của người dân, diện tích sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, thời gian tới khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại xã Mường Than, Lai Châu.

Không quân sẵn sàng bay cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm

Để chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân, quân đội và Nhà nước, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động Tổng đài 112; nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức kíp trực tăng cường, điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 1, 2, 3 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các Sở, ban ngành kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, khu vực ngập lụt, chia cắt, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, điều động lực lượng, phương tiện di dời người (đặc biệt là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Công điện yêu cầu Quân khu 2 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương sử dụng lực lượng phương tiện tiếp tục, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, khôi phục các tuyến đường giao thông; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua.

Bên cạnh đó, Quân đoàn 12, các Binh chủng, Binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra khi có đề nghị của địa phương.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị ngập lụt, chia cắt khi có lệnh.

Ngoài ra, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất; đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, cung cấp, vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có lệnh của Bộ.