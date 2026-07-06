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Mưa lũ ở Lai Châu làm một người tử vong, thiệt hại nhiều tài sản

Thứ Hai, 16:31, 06/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực, khiến một người tử vong sau khi bị nước lũ cuốn trôi và gây thiệt hại về giao thông, hoa màu, tài sản. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Mưa lớn kéo dài trong đêm 5/7 và rạng sáng 6/7 đã tiếp tục gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông.

mua lu o lai chau lam mot nguoi tu vong, thiet hai nhieu tai san hinh anh 1
Một số hình ảnh thiệt hại tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu

Theo chính quyền địa phương, lượng mưa lớn khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao đột ngột, gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất đá tại nhiều điểm. Thiên tai làm hư hỏng một số tuyến giao thông, công trình dân sinh, đồng thời gây thiệt hại về hoa màu, cây cối và tài sản của người dân. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển qua suối, bà Sùng Thị Sì (sinh năm 1981), trú tại bản Pú Đao, xã Lê Lợi, không may bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huy động lực lượng công an, dân quân cùng cán bộ địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do nước lũ chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai tìm kiếm liên tục.

mua lu o lai chau lam mot nguoi tu vong, thiet hai nhieu tai san hinh anh 2
Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, gây nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến giao thông

Sau nhiều giờ, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, xã Lê Lợi đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp đất đá sạt lở, kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn và triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, khe suối khi nước dâng cao, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

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Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Lai Châu, Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn diện rộng đang gây ra những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong khi xã Thu Lũm (Lai Châu) vật lộn khắc phục công trình sạt lở, giao thông chia cắt, thì xã Cốc San (Lào Cai) đã sơ tán thành công 17 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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