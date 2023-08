Mưa lũ ở Tây Bắc khiến 7 người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Rạng sáng nay (6/8), trong lúc đang ngủ trên lán nương, bà Lò Thị Đ, ở xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bị thiệt mạng vì đất đá trên đồi tràn về vùi lấp. Chồng bà may mắn thoát chết chỉ bị thương và được các lực lượng tìm thấy đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Sạt lở đất đá tại xã Tà Mung và Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu làm 4 người chết, 3 người bị thương

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khoen On cho biết, đến thời điểm này, xã có 2 người thiệt mạng, trong đó, 1 người chưa rõ danh tính và đã thông báo đến các xã dọc suối để nhận dạng. Công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn hiện gặp không ít khó khăn do mực nước trên các sông, suối dâng cao, chảy xiết; nhiều người dân vẫn còn chủ quan ở lại lán nương những ngày trời mưa to, mặc dù được xã vận động, tuyên truyền, cảnh báo.

"Hiện nay, đối với những hộ dân cần di dời thì xã đã thực hiện xong và xã vẫn tiếp tục cho rà soát, nếu phát sinh những nơi có nguy cơ, nguy hiểm thì tiếp tục di dời. Xã cũng liên tục cảnh báo nhân dân không có ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi", ông Nguyễn Anh Dũng nói.

Mưa lũ làm hư hỏng nhiều ngôi nhà tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Có mặt kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Than Uyên, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong trận mưa kéo dài này, với 4 người chết, 3 người bị thương, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, sạt lở xảy ra nặng nhất là tại các xã khu vực dưới chân núi Hoàng Liên, nơi có độ dốc lớn. Mưa lũ đã gây ách tắc nhiều tuyến đường gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai

"Tỉnh đã tiếp tục yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, các Ban chỉ huy nghiêm túc tuân thủ theo các phương án phòng chống bão lũ đã chuẩn bị. Thứ hai là bây giờ phải cử các lực lượng thường trực xuống các địa bàn mà đã dự báo có khả năng xảy ra thiên tai, lũ quét, vận động tuyên truyền bà con chủ động ứng phó; không đi lại trên sông nước trong thời điểm mưa lũ; không ở lại lán trại, không để người dân ra vớt củi ở sông, suối. Hiện các lực lượng cũng đang tăng cường kiểm tra ở cơ sở và cũng tuyên truyền đến bà con", Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết cụ thể.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn vào đêm qua và sáng sớm nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải đã làm 2 người chết là cháu: C.T.T.U và C.T.T ở bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, do đất đá sạt vào nhà. 31 ngôi nhà ở các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, Mồ Dề, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng.

Mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề tại một số xã của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết, địa phương đang nỗ lực thông đường, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khôi phục sóng điện thoại, lưới điện: "Đối với các xã tiếp tục chỉ đạo theo nguyên tắc “4 tại chỗ” để khắc phục và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện huyện đang cho các Tổ công tác vào các xã để vừa nắm tình hình vừa chỉ đạo tiếp tục khắc phục các tuyến đường bị tắc, thông tuyến để cho các lực lượng khác vào hỗ trợ. Thứ 2 là hỗ trợ cho các nhà dân bị đất đá sạt lở, lăn vào nhà".

31 ngôi nhà ở các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, Mồ Dề, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng

Công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ đang được các tỉnh Tây Bắc khẩn trương triển khai, trong đó ưu tiên cao nhất là di dời dân ra khỏi vùng sạt lở; tuyệt đối không để người dân chủ quan ngủ lại lán nương hoặc ra suối vớt củi, đánh bắt cá khi lũ về, đồng thời huy động phương tiện, máy móc thông đường sớm nhất vào những vùng hiện đang bị cô lập như tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La; huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.