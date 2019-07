Mưa lũ ở Yên Bái: 1 người bị thương, 5 nhà dân bị thiệt hại

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đến trưa nay (20/7), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại đèo Khau Phạ trên 152mm; Thị trấn Trạm Tấu 102 mm; Mù Cang Chải 86 mm…Trận mưa to từ đêm qua đến trưa nay (20/7) đã gây ra nhiều thiệt hại cho 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Lũ lớn tại con suối trên địa bàn thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vào sáng nay.j

Khoảng 10 giờ sáng nay (20/7), mưa lớn đã làm sạt lở taluy sau nhà của gia đình bà Cứ Thị Nhứ, 37 tuổi ở bản Mý Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, làm bà Nhứ bị thương.

Cây cầu tạm ở Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi.

Về nhà ở: Có 05 nhà ở huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại, trong đó: 02 nhà phải di dời cả người và tài sản khẩn cấp để đảm bảo an toàn; 03 nhà bị sạt lở taluy làm hư hỏng nhà cửa và đồ đạc trong nhà. Lũ cũng làm 1 cầu tạm nối từ quốc lộ 32 đi xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải) bị cuốn trôi.

Nước đổ dồn về các con suối ở Mù Cang Chải và Trạm Tấu gây lũ cục bộ.

Tại huyện Trạm Tấu, lũ lớn đã làm ngập và đẩy đổ xe ô tô Hoa Mai và 1 máy xúc bị ngập nước, do doanh nghiệp đang thi công nạo vét lòng hồ của thủy điện Trạm Tấu sau khi thi công xong không đưa máy móc về mà vẫn để tại khu vực thi công. Ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Dòng suối đục ngầu nước lũ ở Mù Cang Chải.