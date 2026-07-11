Mưa rất to gây ngập cục bộ ở Mường La, Sơn La

Từ sáng sớm nay, nhiều xã khu vực huyện Mường La ( cũ) có mưa rất to, như: Mường Trai 236.6mm, Ít Ong 215,4mm, Nặm Păm 113,8mm... Mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường tại tiểu khu 2, xã Mường La ngập sâu. Đến 8h sáng nay các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mường La đã khẩn trương triển khai lực lượng đến đoạn đường này để dọn rác, khơi thông hệ thống thoát nước, giúp nước rút nhanh và giảm ngập.

Khu vực Mường La có mưa rất to gây sạt lở, ngập úng nhiều đoạn

Mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông suối tại khu vực Mường La dâng cao, chảy xiết. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo và yêu cầu người dân không ra khu vực sông, suối để xem nước lũ, đánh bắt cá, vớt củi; không cố đi qua đoạn đường ngập, chủ động lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn.

Nước lũ đổ về trên suối Nặm Păm

Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay còn một số điểm tại tuyến đường đi bản Lả Búng vẫn còn một số điểm sạt trượt gây ách tắc giao thông và xã đang chỉ đạo phải thông đường trong ngày hôm nay.

Trước tình hình mưa lũ, xã đã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng của xã, các thôn, bản, tiểu khu phải ứng trực 24/24h và nắm tình hình những khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực gần sông suối để yêu cầu bà con không ở lại lán nương, kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để ứng phó kịp thời.

Lực lượng địa phương và bà con hỗ trợ gia đình ông Tòng Văn Nén di dời nhà cửa

Vào ngày hôm qua (10/7), xã Mường La đã huy động các lực lượng và bà con trong bản Mường Trai kịp thời hỗ trợ gia đình ông Tòng Văn Nén di dời nhà cửa, tài sản do sạt lở taluy dương phía sau nhà đến nơi an toàn.

Nước, bùn tràn về tại khu vực tiểu khu 2 gây ách tắc giao thông

Chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Huy động máy móc san gạt đất đá

Nước lũ trên suối Nặm Păm