Mục tiêu trong Q4 cần giảm tai nạn giao thông từ 5-10%

9 tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2022; tai nạn giao thông tiếp tục được tiếp tục được kiềm chế. Toàn quốc đã xảy ra trên 8.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.763 người, bị thương 5.802 người, giảm 194 vụ và giảm 124 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ ùn, tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm vào các dịp cao điểm, lễ, tết giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình vi phạm tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm TTATGT trong 9 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tình trạng sạt lở, lũ quét trong mùa mưa lũ làm hư hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những vi phạm về hành lang an toàn giao thông còn diễn ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: “Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tuyến luồng hành hải, đường thuỷ nội địa vẫn diễn biến phức tạp; còn tồn tại tình trạng xếp hàng lên xe ô tô tải không đúng quy định, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép còn xảy ra tại một số địa phương; tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng ngày càng phức tạp Song vẫn còn những vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tuyến luồng hành hải, đường thuỷ nội địa vẫn diễn biến phức tạp.”

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu mục tiêu trong quý 4 cần kéo giảm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Theo Phó Thủ tướng, biện pháp phạt nguội với các trường hợp vi phạm giao thông đã phát huy tác dụng, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

“Tinh thần chung là chúng ta phải làm mạnh, các giải pháp còn lại là hỗ trợ, bằng chứng của khoảng chừng 3 năm trở lại đây, chúng ta làm quyết liệt, hiệu quả tình hình giảm đi. Bây giờ chúng ta có nhiều điều kiện nhiều dư địa để áp dụng công nghệ mới. Chúng ta phải rà soát hoàn thiện lại các quy định văn bản, không phải cái nào cũng hợp lý. Việc nữa là phải tuyên truyền nâng cao ý thức giao thông, từng bước trong trường học, trong phương tiện giao thông, cả thế giới họ cũng đã làm, từng bước từng bước mưa lâu thấm đất.” - Phó Thủ tướng nói.