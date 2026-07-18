Mường Than sau lũ dữ: Chạy đua với thời gian tìm người mất tích

Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Toản, ở bản Tân Bắc, xã Pắc Ta đã có mặt tại hiện trường vùng lũ thuộc Đội 11, xã Mường Than. Đứng lặng nhìn chiếc máy xúc liên tục đào bới giữa đống đất đá từng là ngôi nhà của cháu gái, ông không cầm được nước mắt, xót xa, chỉ mong sớm tìm được thi thể ba mẹ con là con và cháu của mình.

“Tôi xuống đây để chủ yếu sang bên này đi dọc theo dòng suối tìm kiếm cháu. Mong muốn của tôi là sớm tìm thấy thi hài các cháu để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng, ban ngành tìm kiếm các cháu sớm nhất”, ông Toản nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Thanh, ở bản Thái Hà, xã Pắc Ta cũng lặng lẽ ngồi trên một mỏm đá, nơi từng là nền nhà của gia đình người thân. Gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này, ông chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy.

“Tôi ở đây gần 50 năm, bây giờ mới thấy trận lũ này kinh hoàng đến vậy. Sạt lở diện rộng, thiệt hại rất nặng về tài sản và con người. Mưa kéo dài nhiều ngày làm đất đá ngấm nước, sạt xuống tạo thành dòng lũ cuốn theo cây cối, đất đá tràn vào khu dân cư”.

Mường Than ngổn ngang sau thiên tai

Cập nhật đến 11h trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trong tổng số 8 người mất tích, cả 4 đã tử vong. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt.

Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa Đội 11, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.

“Theo quan sát, lượng mưa đã giảm, tuy nhiên nước trên các sông, suối vẫn cao. Dự báo trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa lớn, không loại trừ nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể quay trở lại. Vì vậy tuyệt đối không được chủ quan, phải tuyên truyền người dân ở nơi an toàn và triển khai cứu hộ, cứu nạn phù hợp nhất”, ông Hà Quang Trung khuyến cáo.

Mưa đã ngớt, hành trình tìm kiếm những người còn mất tích đang được tập trung khẩn trương nhất. Trên vùng đất vừa trải qua trận lũ lịch sử, từng gầu máy xúc, từng bước chân của lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài với hy vọng đưa những người còn nằm lại giữa đất đá trở về với gia đình. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng Công an, bộ đội và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của nhân dân địa phương đang tiếp thêm niềm tin để Mường Than từng bước vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.