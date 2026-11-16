English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ hỗ trợ Việt Nam xác minh 52 hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể

Thứ Hai, 06:26, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/11, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Washington D.C., Đại học Công nghệ Texas (TTU) phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia 51 tổ chức hội thảo về nghiên cứu, khai thác hồ sơ lưu trữ và ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515), Bộ Chiến tranh Mỹ, Cơ quan Kiểm đếm Tù binh và Người mất tích Mỹ (DPAA), Đại sứ quán hai nước cùng các chuyên gia nghiên cứu của Đại học Công nghệ Texas và Đại học Georgia.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Việc các chuyên gia hai nước phối hợp nghiên cứu, đối chiếu tư liệu không chỉ mang giá trị khoa học mà còn có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

my ho tro viet nam xac minh 52 ho so mo liet si tap the hinh anh 1
Đại diện Đại học Công nghệ Texas đã trao cho đoàn Ban Chỉ đạo quốc gia 515 một số bộ hồ sơ liên quan đến địa điểm chôn cất liệt sĩ và các kỷ vật được thu thập.

Đại sứ đề xuất bốn định hướng hợp tác trong thời gian tới, gồm thiết lập quy trình xác minh hai chiều, chuẩn hóa các báo cáo nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường hỗ trợ về ngoại giao và nguồn lực.

Trưởng đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Đại tá Lê Văn Sơn, đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ. Ông cho biết, trọng tâm chuyến công tác lần này là nghiên cứu, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, đặc biệt là 52 hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể mà phía Việt Nam đã chuyển cho các đối tác Mỹ.

Đại tá Lê Văn Sơn đề nghị phía Mỹ tiếp tục chia sẻ tư liệu quân sự, thông tin về các trận đánh, địa điểm chôn cất và những kỷ vật liên quan đến quân nhân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng đang vận động các cựu chiến binh và người dân trao trả những kỷ vật của quân nhân Mỹ còn được lưu giữ.

Tại hội thảo, các chuyên gia Đại học Công nghệ Texas giới thiệu phương pháp khai thác hồ sơ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA), kết hợp tài liệu quân sự, bản đồ lịch sử và sơ đồ chôn cất để xác định những địa điểm có khả năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Các chuyên gia cũng trao đổi về khả năng ứng dụng AI trong tìm kiếm, xử lý và đối chiếu thông tin.

Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ, Phó Giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Texas, cho biết, dự án hướng tới việc tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính và trao trả những kỷ vật của người đã hy sinh cho gia đình.

my ho tro viet nam xac minh 52 ho so mo liet si tap the hinh anh 2
Việt Nam và Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin về liệt sĩ mất tích trong chiến tranh.

Theo ông, sau hơn 50 năm chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình vẫn mong chờ thông tin về người thân. Ngay cả khi không tìm được hài cốt, những lá thư, nhật ký hay tài liệu cá nhân cũng có thể giúp phục dựng danh phận của người đã mất và mang lại sự an ủi cho gia đình.

Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động nghiên cứu lịch sử mà còn là nỗ lực nhân đạo, góp phần đưa những người đã ngã xuống trở về với gia đình, đồng thời giúp Việt Nam và Mỹ tiếp tục xích lại gần nhau.

“Sắp tới chúng tôi sẽ triển khai chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu danh sách 52 địa điểm mà phía Việt Nam đã chuyển giao, cộng với nhiều địa điểm khác do chúng tôi chủ động triển khai. Chúng tôi tin rằng trong năm tới có thể thực hiện khoảng 200 đến 300 hồ sơ kỷ vật để Chính phủ Việt Nam trao trả cho người dân, đặc biệt nhân dịp ngày 27/7 tới đây”. 

Kết thúc hội thảo, đại diện Đại học Công nghệ Texas đã trao cho đoàn Ban Chỉ đạo quốc gia 515 một số bộ hồ sơ liên quan đến địa điểm chôn cất liệt sĩ và các kỷ vật được thu thập, nghiên cứu trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia). Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/6/2026.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia). Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/6/2026.

Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị
Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ khánh chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.

Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị

Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ khánh chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục mở rộng tìm kiếm
Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Từ ngày 9 đến 11/9, lực lượng chức năng đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đức Phổ cũ). Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng, với quyết tâm đưa các liệt sĩ còn lại trở về.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Từ ngày 9 đến 11/9, lực lượng chức năng đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đức Phổ cũ). Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng, với quyết tâm đưa các liệt sĩ còn lại trở về.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục