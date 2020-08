Bước vào mùa mưa bão, toàn bộ lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức ứng trực tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đặc biệt là tại các bến đò ngang chở khách qua sông.

Nam Định siết chặt quản lý các bến đò ngang mùa mưa bão.

Những năm gần đây, công tác quản lý các bến đò khách ngang sông ở tỉnh Nam Định được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Tàu chở khách qua sông đã được đóng mới đúng theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật do Sở GT-VT tỉnh Nam Định cấp phép và được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định.

Đoạn sông Ninh Cơ chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng có 4 bến đò ngang chở khách. An tâm là cảm nhận của nhiều khách đi đò tại khu vực này: "Các phương tiện chở khách bây giờ được đóng to nên cũng an toàn. Người dân cũng chấp hành như đường bộ đội mũ bảo hiểm, thì đi đò cũng mặc áo phao".



Cả tỉnh Nam Định hiện có khoảng 100 bến đò ngang chở khách qua sông. Hàng tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đều xuống kiểm tra định kỳ. Lực lượng công an xã, công an huyện cũng 2 - 3 tháng kiểm tra một lần. Các quy định về an toàn giao thông đường thủy đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn thực hiện nghiêm túc.



Ông Nguyễn Văn Sáu ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng chủ bến đò Cau cho biết: "Chúng tôi được tập huấn ném phao. Các thao tác đều được huấn luyện. Trên phà luôn có áo phao, phao cầm tay và phao tròn, nếu có sự cố xảy ra thì phao tròn cũng cứu được hai người".

Ông Nguyễn Văn Sáu, chủ bến đò Cau lo lắng nước lên trên sông Ninh Cơ.

Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là khi bước vào mùa mưa bão, Trung tá Vũ Quốc Thúy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định, cho biết: "Ngoài việc kiểm tra định kỳ hàng tháng, trong mùa bão lũ, chúng tôi tăng cường việc kiểm tra, xử lý. Các chủ đò đều chấp hành tốt, còn người dân được tuyên truyền cũng nâng cao ý thức khi đi đò".



Từ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là tại các bến đò ngang chở khách qua sông, hơn mười năm qua trên địa bàn tỉnh Nam Định đã không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy./.