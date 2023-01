Năm nay sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện tại Biển Đông

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận định: "Dự báo La Nina (hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường) còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2023, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa Hè. Với xu thế khí tượng trên, dự báo có khoảng 11-13 cơn Bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2023 trên khu vực Biển Đông, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền, các tháng đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng tháng 9-11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ, nắng nóng các tháng nửa đầu năm, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng nửa cuối năm nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm".

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong năm 2023, dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022; trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông cần đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp.

Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa ở mức thấp hơn đến tương đương trung bình nhiều năm. Chưa có dấu hiệu mưa lớn lịch sử. Tuy nhiên, mưa lớn cục bộ vẫn xuất hiện nhiều trong các tháng mùa mưa. Năm chuyển pha ENSO, thời tiết, khí hậu thường có những biến động mạnh nên trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông đề phòng Bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa và trong thời kỳ mùa mưa bão năm 2023.

Nhận định diễn biến thủy văn năm 2023

Từ tháng 2-7/2023, nguồn nước trên các sông suối hệ thống sông Hồng-Thái Bình thiếu hụt từ 20-40%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Đà, sông Thao, hạ lưu sông Lô Riêng Hạ lưu sông Hồng- Thái Bình trong tháng 1-2 xấp xỉ TBNN từ 10-20% do các hồ thủy điện cấp nước tăng cường phục vụ đổ ải vụ Đông-Xuân.

Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), riêng các sông suối nhỏ lớn hơn TBNN. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên Trong mùa khô năm 2023, lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 20-40% so với TBNN, có sông thiếu hụt trên 50%; riêng một số sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi ở mức cao hơn TBNN.

Khu vực Nam Bộ Trong mùa khô năm 2023, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương TBNN (2012-2022) và không gay gắt như mùa khô năm 2019-2020, thấp hơn so với năm 2022. Các đợt xâm nhập cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng tháng 02,3/2023; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3, 4/2023./.