Nam sinh bị bạn học đâm gục vì liên quan đến tình cảm

Chiều nay (23/10), Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Khánh Hòa thông tin về vụ việc 2 học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thị xã Ninh Hòa, đánh nhau, dẫn đến một học sinh nguy hiểm đến tính mạng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh khai giảng năm học mới (ảnh website nhà trường)

Sau giờ học buổi sáng 20/10, Long đứng trước cổng trường đợi Phạm Thành Vinh để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Ngay khi thấy bạn cùng lớp, Long cầm tuýp sắt đuổi đánh, nhưng được mọi người can ngăn. Bất ngờ Long rút dao thủ sẵn đâm vào cổ Vinh khiến nam sinh này gục tại chỗ. Sau giờ học buổi sáng 20/10, Long đứng trước cổng trường đợi Phạm Thành Vinh để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Ngay khi thấy bạn cùng lớp, Long cầm tuýp sắt đuổi đánh, nhưng được mọi người can ngăn. Bất ngờ Long rút dao thủ sẵn đâm vào cổ Vinh khiến nam sinh này gục tại chỗ. Gây án xong, Long bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó. Long đang bị Công an thị xã Ninh Hòa điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Còn Vinh sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà đã được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 học sinh học chung lớp, không phải là học sinh cá biệt: "Hai em này, trước đây, không có biểu hiện gì về vi phạm đạo đức của học sinh. Mâu thuẫn dẫn đến gây gổ đánh nhau, xuất phát từ tình cảm. Em Vinh có quen một em trong lớp. Thúc Long thấy vậy, xích mích và đánh nhau. Sau khi sự việc xảy ra, Công an có mời em Long lên làm việc, sau đó cho ra ngoài và đi học bình thường"./.

