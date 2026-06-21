Nam sinh đạt 2 điểm 10 tuyệt đối, thủ khoa vào lớp 10 TP.HCM



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP.HCM năm nay, Nguyễn Đăng Phúc đạt điểm 10 tuyệt đối ở 2 môn Toán và Tiếng Anh, còn Ngữ Văn đạt 8,75 điểm. Ngoài ra, Đăng Phúc cũng đậu chuyên Toán trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Phúc cho biết em cũng hơi tiếc vì điểm thi môn chuyên không đạt như kỳ vọng.

Trước đó, Đăng Phúc cũng thi đậu lớp chuyên Toán trường Phổ thông Năng khiếu với số điểm 35,95/50.

Phúc kể, lúc biết điểm em không nghĩ mình là thủ khoa, chỉ đến trưa 20/6 mới biết tin.

"Lúc đó thầy cô, các bạn nhắn tin chúc mừng, em mới biết, em khá bất ngờ và vui", Phúc kể lại.

Nguyễn Đăng Phúc, thủ khoa vào lớp 10 của TP.HCM (ảnh: C.P)

Chia sẻ về quá trình làm bài, Phúc cho biết, với môn Tiếng Anh em chỉ mất khoảng 30 phút để làm bài xong, thời gian còn lại là kiểm tra các thông tin. Môn Ngữ văn và Toán là 2 môn khiến em lo lắng nhất và dùng gần hết thời gian cho phép để làm bài.

"Ngay khi thi xong, Tiếng Anh và Toán về nhà em kiểm tra đáp án trên mạng thì đúng hết nhưng cũng chưa chắc được 10 vì còn phần trình bày", Phúc nói.

Đạt điểm cao nhưng lịch trình học của Đăng Phúc rất thoải mái. Ngoài thời gian học chính và được thầy cô ôn tập trên trường, em không học thêm ở các trung tâm bên ngoài.

Thời gian học ở trường của Phúc thường kết thúc 6-7 giờ tối, trở về nhà, em nghỉ ngơi, ôn lại bài, sinh hoạt, trò chuyện với gia đình đến khoảng 10 giờ. Phúc cũng không có thói quen chơi trò chơi điện tử, em thường chỉ giải trí bằng đá bóng cùng bạn vào cuối tuần.

"Ở trường thì em được thầy cô giảng dạy tận tình, các bạn cũng giúp đỡ nhiều nên em không có áp lực gì nhiều lắm", Phúc nói thêm.

Đăng Phúc cùng ba và em trai (ảnh: C.P)

Anh Nguyễn Đăng Tâm, ba của Phúc cho biết, em tự giác học tập và gia đình hầu như không phải nhắc nhở chuyện học hành, không tạo thêm áp lực về điểm số.

"Trước mắt, gia đình cũng vui chung niềm vui với con. Còn học trường nào sẽ do con quyết định, gia đình không quyết thay con đi học trường nào cả", anh Tâm nói.

Trước khi trở thành thủ khoa vào lớp 10, Đăng Phúc còn đạt một số thành tích khác như: IELTS 6.5, giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Toán, giải Nhì cấp thành phố cuộc thi Giải toán trên máy tính Casio, giải Distinction kỳ thi Toán quốc tế AMC Australia,….