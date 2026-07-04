Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông ở Nghệ An

Nạn nhân được xác định là em C.Q.C. (SN 2010), trú tại xóm Nam Liên, xã Hải Châu (trước đây thuộc xã Diễn Kim), là học sinh lớp 10.

Rất đông người dân địa phương theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân.

Theo lãnh đạo xã Hải Châu, khoảng 17 giờ cùng ngày, em C. cùng một người bạn là học sinh lớp 11 trong xóm rủ nhau ra khu vực sông Lạch Vạn đoạn qua xã Đức Châu để tắm. Trong quá trình tắm sông, em C. không may bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an, quân sự xã Hải Châu cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng gần 19 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể em C. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.