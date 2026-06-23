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Nam sinh lớp 12 dũng cảm lao ra biển cứu người bị sóng cuốn

Thứ Ba, 08:56, 23/06/2026
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VOV.VN - Một nam sinh lớp 12 ở tỉnh Quảng Trị dũng cảm lao ra biển, vượt qua các con sóng dữ để tiếp cận cứu sống kịp thời bé gái 9 tuổi bị sóng cuốn ra xa tại khu vực biển Đá Nhảy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị.

UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) phối hợp Trường THPT Cửa Tùng làm thủ tục biểu dương, khen thưởng đối với em Lê Đức Trung, 17 tuổi, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, học lớp 12 trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

nam sinh lop 12 dung cam lao ra bien cuu nguoi bi song cuon hinh anh 1
Em Lê Đức Trung dũng cảm lao ra biển cứu bé gái bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Trước đó, lúc 14h ngày 21/6, gia đình chị Phạm Thị Thương, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy, thuộc địa phận xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Sau đó, hai con nhỏ của chị Thương là N.Đ.N.P 11 tuổi và N.K.A, 9 tuổi ra khu vực bờ biển nô đùa.

Khoảng 2 phút sau, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn cả 2 cháu ra xa, chị Thương hốt hoảng và bất lực. Thời điểm này, em Lê Đức Trung cùng gia đình đang ngồi ăn uống tại dãy nhà hàng bên bờ biển thì nghe tiếng kêu cứu của chị Thương.

Ngay lập tức, Trung cùng người nhà lao ra phía biển để cứu người. Cháu trai 11 tuổi ở gần bờ hơn nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn, cháu gái 9 tuổi bị luồng nước xoáy cuốn ra xa cách bờ từ 80m đến 100m.

nam sinh lop 12 dung cam lao ra bien cuu nguoi bi song cuon hinh anh 2
Em Lê Đức Trung, học sinh lớp 12, trường THPT Cửa Tùng dũng cảm cứu người gặp nạn

Không chần chừ, em Trung lập tức lao mình xuống biển, bơi vượt sóng để tiếp cận nạn nhân. Một lúc sau, Trung đã tiếp cận được nạn nhân và dìu vào bờ. Đưa được bé gái vào đến bờ cát an toàn, Trung cũng kiệt sức, phải nghỉ ngơi một lúc sau mới ổn định trở lại.

Hiện tại, gia đình chị Thương đã trở về Hà Tĩnh an toàn. Gia đình chị Thương đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn trước sự dũng cảm cứu người của em Lê Đức Trung.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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