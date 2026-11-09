Nam sinh lớp 8 ở Nghệ An mất tích khi tắm biển Cửa Lò

Sáng 9/11, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng cùng gia đình đang khẩn trương tìm kiếm nam sinh T.Q.T. (SN 2013, học sinh lớp 8, trú tại phường Thành Vinh) bị mất tích khi tắm biển.

Công tác tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển Cửa Lò đang gặp nhiều khó khăn do mưa to, biển động mạnh. (Ảnh: Tuấn Anh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h ngày 7/11, T.Q.T. cùng nhóm 5 người bạn xuống khu vực bãi biển Cửa Lò vui chơi và tắm biển. Thời điểm này, thời tiết bất lợi, sóng lớn, biển động mạnh. Trong lúc tắm, nam sinh không may bị sóng cuốn trôi ra xa và mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm dọc bãi biển xuyên đêm, đồng thời huy động phương tiện tham gia tìm kiếm.

Đến sáng 9/11, công tác tìm kiếm nam sinh T.Q.T. vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng chức năng cùng gia đình đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa lớn, biển động mạnh.