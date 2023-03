Nam sinh viên suýt mất mạng vì vỡ u thận

Trước đó, bệnh nhân P.T.T (22 tuổi) bị đau vùng hông lưng, nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt. Sau khi chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, bác sĩ xác nhận vùng thận phải bệnh nhân có khối u, kích thước lên đến 105x115 mm. Đây là khối u cơ mỡ mạch thận, đang chảy máu vào khoang quanh thận và sau phúc mạc. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp và quyết định phải can thiệp cầm máu ngay lập tức.

Dự kiến nam sinh viên sẽ được xuất viện sau 3 ngày theo dõi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tấn Tài, Đơn vị X-quang can thiệp, trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân cho biết, khối u bị vỡ mạch máu ở thận, đối với người trẻ sẽ diễn tiến nguy hiểm, có thể dẫn đến nguy cơ phẫu thuật cắt bỏ thận hoặc tử vong do chảy máu ồ ạt.

Do đó, ê kíp can thiệp phải thực hiện thủ thuật nhanh chóng, chính xác và bảo tồn được thận của bệnh nhân. Sau 45 phút can thiệp nội mạch, tắc mạch cầm máu dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA), nam sinh viên đã được cứu sống.

Sau 1 ngày, bệnh nhân đã vận động nhẹ, ăn uống bình thường, vùng hông lưng chỉ còn đau nhẹ. Dự kiến nam sinh viên sẽ được xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Theo các bác sĩ, u cơ mỡ mạch thận là u lành tính thường gặp của thận. U chứa các thành phần mạch máu, cơ trơn và mỡ, đa số được phát hiện tình cờ nhờ các chẩn đoán hình ảnh. Những khối u nhỏ sẽ không gây biến chứng và không có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, đối với những u lớn hoặc biểu hiện như đau hông lưng, tiểu ra máu thì bệnh nhân cần được điều trị ngay, tránh nguy cơ vỡ u. Khi đó, việc phẫu thuật cho người bệnh gặp nhiều khó khăn do u và khối máu tụ lớn, nguy cơ mất máu nhiều hoặc phải cắt bỏ thận.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe tầm soát để giúp phát hiện sớm u, theo dõi sự phát triển, điều trị sớm để tránh nguy cơ vỡ u gây nguy hiểm tính mạng./.