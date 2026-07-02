Nam thanh niên để lại áo, điện thoại trên cầu ở Nghệ An đã liên lạc với gia đình

Trước đó, tối 1/7, người dân khi đi qua cầu Dùng cũ trên địa bàn xã Đại Đồng phát hiện một chiếc áo dân quân đặt trên lan can cầu. Dưới mặt đường có một đôi dép rọ và một chiếc điện thoại cũ. Nghi có sự việc bất thường, người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra, chính quyền xác định số quần áo và tài sản trên là của anh D.N.H. (SN 2007, trú tại xã Đại Đồng).

Theo lãnh đạo xã Đại Đồng, qua trích xuất camera và thông tin từ gia đình, bước đầu xác định anh H. đã mang theo một vali quần áo và rời khỏi nhà. Đến sáng 2/7, khi lực lượng chức năng gọi vào số điện thoại của anh H. vẫn có tín hiệu đổ chuông nhưng không có người nghe máy nên chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình triển khai tìm kiếm.

Đến trưa 2/7, anh D.N.H. đã chủ động liên lạc với gia đình. Theo lãnh đạo xã Đại Đồng, nam thanh niên hiện vẫn an toàn. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã dừng việc tìm kiếm.