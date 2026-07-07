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VOV.VN - Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước tại hồ Khe Bó, xã Châu Sơn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nam_thanh_nien_tu_vong_sau_khi_thuyen_cau_bi_lat_giua_ho_khe_bo_o_lang_son.m3u8
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Nam thanh niên tử vong sau khi thuyền câu bị lật giữa hồ Khe Bó ở Lạng Sơn
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2026-07/tiktok_nam_thanh_nien_tu_vong_sau_khi_thuyen_cau_bi_lat_giua_ho_khe_bo_o_lang_son.m3u8
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