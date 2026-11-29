Tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nước lũ trên các sông đã xuống dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường và bờ sông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Sạt lở trên sông Kỳ Lộ, Đắk Lắk.

Đáng chú ý, bờ tả sông Kỳ Lộ, đoạn qua xã Phú Mỡ, bị sạt lở hơn 500 mét, xâm thực vào đất sản xuất, ảnh hưởng 79 hộ dân. Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 647 cũng gây mất an toàn giao thông.

Đi trên con đường tiềm ẩn nguy cơ, bà La Lan Thị Sách, ở thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, lo lắng: “Thấy dốc đây này dễ sạt lở, sụt xuống, người dân cũng rất lo lắng, e ngại. Chỉ khi nào có công việc thật sự cần thiết mới đi lại, còn không có việc gì thì cũng chẳng đi làm gì.”

Đi kiểm tra các điểm sạt lở, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên kiểm tra các khu vực ngập lụt, vùng trũng thấp, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo trắng) đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở.

“Phải tập trung khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực cũng như người dân xung quanh. Đối với các điểm ngập lụt, vùng trũng thấp, yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”, ông Đào Mỹ yêu cầu.

Tại tỉnh Gia Lai, mưa giảm, nước lũ rút nhưng nhiều khu dân cư vẫn ngập, 184 hộ với 602 nhân khẩu đã được sơ tán. Riêng xã Cát Tiến có 83 hộ phải di dời do nguy cơ sạt lở. Một số hộ dân ở khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, cũng chưa thể trở về nhà vì lo ngại sạt lở.

Vùng trũng thấp tỉnh Gia Lai vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Anh Trần Quang Tuấn, ở khu vực núi Một, cho biết đây là lần thứ hai trong tháng gia đình anh phải sơ tán vì mưa lớn. Người dân mong muốn được bố trí nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống lâu dài.

“Ở cũng không được, mà đi cũng không xong. Mong phường có cách lo chỗ ở cho người dân an cư lạc nghiệp”, anh Trần Quang Tuấn nói.

Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt còn diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán dân; kiểm tra hồ chứa, đê điều và các tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Lực lượng quân đội, công an duy trì ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Sạt lở tại tỉnh Khánh Hoà.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mưa giảm, người dân ở các khu vực sơ tán tại phường Nam Nha Trang đã trở về nhà. Tuy nhiên, điểm sạt lở tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang, vẫn được khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm. Các hộ dân gần khu vực này đã chủ động di dời đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Duy Thức, Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang, cho biết, địa phương tiếp tục theo dõi điểm sạt lở, bố trí rào chắn, biển cảnh báo, sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết.

“Hiện nay, tình hình cơ bản ổn định. Về lâu dài, phường sẽ tính toán làm kè chống sạt lở”, ông Nguyễn Duy Thức cho biết.

Clip: Khắc phục điểm sạt lở trên ĐT647 thuộc địa phân xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Khánh Hòa có 21 hồ chứa đang vận hành điều tiết, chủ động dung tích đón lũ. Dự báo, mưa còn tiếp diễn ở một số khu vực đến sáng 30/11, nguy cơ ngập cục bộ, lũ quét và sạt lở đất vẫn còn.

Mưa đã giảm, nước lũ đã và đang rút, các địa phương khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tập trung khắc phục hậu quả, nhất là những điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, bờ sông và khu dân cư; đồng thời duy trì cảnh báo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, không để người dân chủ quan, trở về những nơi chưa bảo đảm an toàn.