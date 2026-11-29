Tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, trong đêm qua, nước lũ dâng cao, các lực lượng túc trực, sẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, từ rạng sáng nay, mưa tạnh, nước lũ giảm đáng kể. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hoà Thịnh cho biết, đợt lũ này chưa vượt mức lũ thường gặp những năm trước, địa phương chưa phải sơ tán người dân. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó mưa lũ, các lực lượng vẫn ứng trực 24/24 giờ.

Xã Hoà Thịnh hỗ trợ người dân bị cô lập trong nước lũ đi cấp cứu.

“Xã cho các lực lượng trực 100%, phương tiện, tăng cường các đội xung kích cộng đồng, chốt chặn các điểm ngập nguy hiểm không cho người dân đi qua.”, ông Lành cho hay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lũ trên các sông đang giảm, nhưng sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sông Ba vẫn trên báo động 1 tại một số trạm. Từ 5 giờ sáng nay, Thủy điện Sông Ba Hạ tăng dần lưu lượng xả điều tiết qua tràn. Dự báo tổng lưu lượng nước về hạ du không vượt quá 3.000 m³/s. Người dân vùng trũng thấp cần đề phòng nước dâng trở lại, nhất là khu vực hạ du sông Ba.

Đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị sạt lở

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa giảm, các điểm ngập cục bộ đã rút nước, giao thông dần thông suốt. Mực nước sông Dinh Ninh Hòa vẫn trên báo động 2. Các hồ chứa tiếp tục điều tiết, hạ thấp mực nước đón lũ. Cầu gỗ Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang, đã được mở lại khi mực nước xuống mức an toàn. Ông Nguyễn Xuân Trúc, nhân viên vận hành cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang cho biết:

“Hồi sáng đây tầm 3h-4h là để mở lại để đi thông thương lại. Thì nước đây cũng có xuống nhưng mà cũng không lớn lắm. Đảm bảo an toàn có áo phao với lại có anh em trực ngoài đó, trực ngoài giữa cầu. Có anh em dân quân, rồi có mấy anh em cầu, an toàn thì mới mở lại cho bà con đi mà.”, ông Trúc nói.

Trong khi đó, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, mưa lớn tiếp tục gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông và sạt lở một số công trình. Đến sáng nay, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 360 nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C bị xói lở, hư hỏng nặng; đường sắt Bắc – Nam đoạn qua cầu Suối Bụt, xã Canh Vinh, tỉnh Đắk Lắk bị sụt lún mố, sạt lở nghiêm trọng. Ngành đường sắt đang tập trung khắc phục điểm sạt lở này.

Nước trên các sông khu vực phía Đông và trung tâm tỉnh Gia Lai đang giảm chậm, một số nơi còn trên báo động 1, riêng sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa vượt báo động 2. Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, rà soát khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động ứng phó. Bà Võ Thị Kim Tình, tiểu thương phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, ngập lụt năm nay còn cao hơn đợt mưa lũ cuối năm 2025.

“Từ ngày làm cống lại tới giờ là bây giờ mới bị ngập, nghĩa là chắc bốn năm nay mới quay lại. Lũ ở 2025 thì chỉ ngập ít thôi, ngập sơ sơ ở dưới mặt đường thôi, năm nay mới ngập nhiều”, bà Tình cho hay.

Thuỷ điện sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ.

Nhìn chung, mưa tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang giảm, nhiều nơi đã tạnh mưa, nước lũ bắt đầu rút. Tuy nhiên, lũ trên các sông còn duy trì, một số hồ thủy điện tiếp tục điều tiết xả nước, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại vùng trũng thấp và hạ du vẫn hiện hữu. Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, chủ động phương án sơ tán dân, người dân cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, không chủ quan khi nước rút, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt giao thông.