Nạn nhân kể lại vụ TNGT kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Lạng Sơn

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Nhàn (trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đau đớn khi mất đi người con trai 32 tuổi. Khuôn mặt thất thần, bà Nhàn nghẹn ngào kể lại, khoảng hơn 2 giờ sáng, xe khách BKS14B-036.57 va chạm với xe container đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến chiếc xe 16 chỗ ngồi vỡ nát, một số hành khách bị văng ra khỏi xe

“Lúc ấy đoàn đi lễ về, chúng tôi đi từ sáng hôm qua tại Hạ Long, phải về trong đêm để kịp sáng đi làm vì trên xe toàn công nhân, người lao động. Chúng tôi đi xe này thì yên tâm vì đi lâu rồi tin tưởng, nên lên xe mọi người mệt ngủ hết. Vừa riu riu ngủ thì xảy ra tai nạn. Lúc ấy tanh bành, la liệt, người thì không thở được, người thì bị kẹt mãi không có xe cấp cứu, sợ lắm. Bây giờ tôi phải về lo hậu sự cho con trai, đang đợi xe để về mà giờ tôi không đi được, vỡ hết xương sườn".

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tại nạn giao thông trên.

Còn bà Mai Thị Bông, cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, bàng hoàng: “Lúc 2h kém làm lễ xong ở Chùa Lục, sau đó dọn dẹp lên xe là 2h7 phút. Tôi cũng đang thức thì rầm một phát, đập ghế vào mặt, vào bụng. Cảnh tượng trên xe là hầu như mọi người ngất xỉu mấy phút đồng hồ, mãi mới hồi. Tôi thấy cửa có người thoát nên trèo qua cabin, gọi người cứu giúp, xuống xe thì thấy nhiều người chết lắm".

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng để cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chi Lăng cho hay: “Lúc đó khoảng 2h30 sau khi có điện báo của Công an điện đến, chúng tôi cử xe cứu thương, nhân viên y tế đến hiện trường đưa bệnh nhân vào viện. Tại hiện trường đã có 4 người tử vong tại chỗ, còn 1 người trước khi về đến viện thì cũng đã tử vong. Các bệnh nhân trong trạng thái hết sức hoảng loạn. Sau khi vào viện, mọi người được chăm sóc, khâu vết thương, động viên,... Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và vài người đã xuất viện".

Đoàn công tác của Ban ATGT quốc gia thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn.

Như VOV đã đưa tin, lúc 2h10 phút, ngày 31/10/2023, tại Km70+830, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chắm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô hợp đồng chở khách (loại 16 chỗ ngồi) BKS 14B- 036.57 do Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại Tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội (trên xe có 01 lái xe và 15 hành khách) với xe ôtô đầu kéo, BKS 98C-016.45 chở xi măng, do Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1985, trú tại Liễu Ngạn, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang điều khiển bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều (có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16m); sau đó xe khách tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo BKS 77H-041.15 do Nguyễn Thành Bảo, sinh năm 1996, trú tại Thanh Lương, Ân Tín, Hoài An, Bình Định điều khiển đi ngược chiều (hướng Hà Nội - Lạng Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trực tiếp đến các cơ sở y tế tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng để chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân; hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong; 5 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định xe khách khi tới đoạn đường trên là dốc cua, trời tối lại không có đèn đường nên đã tông vào bên trái đuôi xe container đang đỗ bên đường. Kết quả test nhanh từ Cục CSGT cho thấy tất cả tài xế đều không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.