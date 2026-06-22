Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào

Tham dự 2 khoá đào tạo có 40 học viên là các cán bộ truyền thông, nhà báo đến từ 4 loại hình báo chí của Lào. Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội và thiết bị di động đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Toàn cảnh khóa học về ứng dụng AI sẽ giúp các học viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới của báo chí thế giới

Theo bà Đặng Thị Phương Thảo, trước những thay đổi sâu sắc của môi trường truyền thông toàn cầu, nhà báo ngày nay không chỉ cần kỹ năng viết và tác nghiệp truyền thống mà còn phải làm chủ công nghệ mới, biết khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung đa phương tiện và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

Tham dự 2 khóa đào tạo có 40 học viên là các cán bộ truyền thông, nhà báo đến từ 4 loại hình báo chí của Lào

Theo Ban Tổ chức, khóa học về ứng dụng AI sẽ giúp các học viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới của báo chí thế giới. Khóa học về sản xuất tin, bài trên thiết bị di động sẽ trang bị những kỹ năng tác nghiệp nhanh chóng, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của báo chí hiện đại.

Tham dự khóa học, các học viên còn được thực hành kỹ năng ứng dụng AI trong các hoạt động tác nghiệp phổ biến

Trong nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn coi việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm báo Lào là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ năm 2011 đến nay, phía Việt Nam đã phối hợp tổ chức 25 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 nhà báo Lào với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí Lào.