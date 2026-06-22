English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào

Thứ Hai, 19:46, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khai giảng 2 khóa bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và sản xuất tin, bài trên thiết bị di động dành cho đội ngũ nhà báo nước CHDCND Lào.

Tham dự 2 khoá đào tạo có 40 học viên là các cán bộ truyền thông, nhà báo đến từ 4 loại hình báo chí của Lào. Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội và thiết bị di động đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

nang cao nang luc bao chi so cho doi ngu nha bao lao hinh anh 1
Toàn cảnh khóa học về ứng dụng AI sẽ giúp các học viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới của báo chí thế giới

Theo bà Đặng Thị Phương Thảo, trước những thay đổi sâu sắc của môi trường truyền thông toàn cầu, nhà báo ngày nay không chỉ cần kỹ năng viết và tác nghiệp truyền thống mà còn phải làm chủ công nghệ mới, biết khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung đa phương tiện và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

nang cao nang luc bao chi so cho doi ngu nha bao lao hinh anh 2
Tham dự 2 khóa đào tạo có 40 học viên là các cán bộ truyền thông, nhà báo đến từ 4 loại hình báo chí của Lào

Theo Ban Tổ chức, khóa học về ứng dụng AI sẽ giúp các học viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới của báo chí thế giới. Khóa học về sản xuất tin, bài trên thiết bị di động sẽ trang bị những kỹ năng tác nghiệp nhanh chóng, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của báo chí hiện đại.

nang cao nang luc bao chi so cho doi ngu nha bao lao hinh anh 3
Tham dự khóa học, các học viên còn được thực hành kỹ năng ứng dụng AI trong các hoạt động tác nghiệp phổ biến

Trong nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn coi việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm báo Lào là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ năm 2011 đến nay, phía Việt Nam đã phối hợp tổ chức 25 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 nhà báo Lào với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí Lào.

Trần Tuấn-Cảnh Thành/VOV-Vientiane
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM hỗ trợ giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du
TP.HCM hỗ trợ giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Chiều nay (25/1) tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ trao kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho giáo viên Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, các giáo viên đươc nhận khoản hỗ trợ này.

TP.HCM hỗ trợ giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du

TP.HCM hỗ trợ giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Chiều nay (25/1) tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ trao kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho giáo viên Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, các giáo viên đươc nhận khoản hỗ trợ này.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng dự án Trung tâm cai nghiện ma túy
Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng dự án Trung tâm cai nghiện ma túy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 12/7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng với Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào dự lễ động thổ dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy tại Vientiane.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng dự án Trung tâm cai nghiện ma túy

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng dự án Trung tâm cai nghiện ma túy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 12/7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng với Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào dự lễ động thổ dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy tại Vientiane.

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả
Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

"Việt Nam hỗ trợ Lào trong nghiên cứu, triển khai chính sách phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch..."

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

"Việt Nam hỗ trợ Lào trong nghiên cứu, triển khai chính sách phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch..."

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục