中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

Chủ Nhật, 22:47, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Trong đó, mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến đạt 26.800MW, cao hơn ngày 23/5 khoảng 300MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 ở khu vực này.

Thông tin từ Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ Công Thương, trong ngày 23/05/2026, công suất cực đại hệ thống điện Quốc gia đạt 53.512 MW (vào thời điểm 13h45), sản lượng tiêu thụ đạt 1 tỷ 116 triệu kWh. Mặc dù là ngày thứ Bảy, công suất cực đại của miền Bắc đã đạt 26.562 MW (vào thời điểm 22:20), xác lập kỷ lục mới của năm 2026, cao hơn 143MW so với mức kỷ lục ngày 15/05/2026.

nang nong dac biet gay gat he thong dien mien bac lien tuc lap nhung ky luc moi hinh anh 1
Sản lượng điện ngày 23/5

Theo số liệu cập nhật đến 17h00 ngày 24/05, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h30) đã đạt 47.854 MW. Mặc dù là ngày Chủ nhật, công suất tiêu thụ Quốc gia đạt mức tương đương 90% mức tiêu thụ của một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận vào ngày Chủ nhật (cao hơn 12,8% so với chủ nhật tuần trước). Công suất cao nhất cao điểm chiều 24/5 tại miền Bắc đạt mức 24.722 MW (tăng 16% so với chủ nhật tuần trước).

Dự kiến vào cao điểm tối 22h, dự báo phụ tải hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 49.200 MW và 26.800MW. Mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến vẫn cao hơn hôm qua (23/05) khoảng 300 MW, dự kiến đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 (mặc dù là ngày chủ nhật).

Theo dự báo thời tiết ngày 25/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian nóng từ 9-18 giờ tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ. Khu vực Tp. Hà Nội không mưa, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ, vùng trung tâm có nơi trên 39 độ (cận ngưỡng 40 độ), thời gian nóng từ 9-18 giờ; đêm oi bức 29-32 độ.

NSMO dự kiến dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện Quốc gia ngày 25/5 có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh; công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện Quốc gia vào cao điểm 21h30 vào khoảng 53.503MW. Đáng lưu ý, phụ tải miền Bắc dự kiến tiếp tục lập đỉnh mới, ước đạt 27.960MW.

NSMO đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I (chạy dầu FO) để bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện Quốc gia và dự kiến hòa lưới trước 7h ngày 25/5 để đáp ứng cao điểm, các tổ máy chạy dầu còn lại bao gồm S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO) sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến phụ tải để huy động khi cần thiết.

nang nong dac biet gay gat he thong dien mien bac lien tuc lap nhung ky luc moi hinh anh 2
dự báo tiêu thụ điện

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới.

pho_thu_tuong_thuong_truc_pham_gia_tuc_neu_ro_trong_boi_canh_yeu_cau_tang_truong_hai_con_so_nhu_cau_nang_luong_dac_biet_la_dien_phuc_vu_san_xuat_se_tang_rat_cao_-_anh_vgp_phuong_nguyen.jpg

Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi

VOV.VN - Hai Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253, tạo cơ chế thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh phát sinh tranh chấp.

Nguyên Long/VOV1
Tag: tiêu thụ điện nắng nóng miền bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao
Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Trong những ngày đầu tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh  tiếp tục tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng và lập kỷ lục mới.

Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao

Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Trong những ngày đầu tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh  tiếp tục tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng và lập kỷ lục mới.

Tiêu thụ tăng cao, TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện
Tiêu thụ tăng cao, TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng cao liên tục, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện của người dân và doanh nghiệp chạm mức kỷ lục.

Tiêu thụ tăng cao, TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện

Tiêu thụ tăng cao, TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng cao liên tục, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện của người dân và doanh nghiệp chạm mức kỷ lục.

Công an Đồng Nai tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ dây điện
Công an Đồng Nai tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ dây điện

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Công an Đồng Nai tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ dây điện

Công an Đồng Nai tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ dây điện

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Tác động của thời tiết đối với tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô
Tác động của thời tiết đối với tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô.

Tác động của thời tiết đối với tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô

Tác động của thời tiết đối với tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô.

Tiêu thụ điện tăng 8-10%/năm, nhiều thời điểm cung không đáp ứng đủ cầu
Tiêu thụ điện tăng 8-10%/năm, nhiều thời điểm cung không đáp ứng đủ cầu

VOV.VN - Tại diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”, nhiều đại biểu nhấn mạnh giải pháp “tiết kiệm” trong đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển và hướng đến mục tiêu NetZero.

Tiêu thụ điện tăng 8-10%/năm, nhiều thời điểm cung không đáp ứng đủ cầu

Tiêu thụ điện tăng 8-10%/năm, nhiều thời điểm cung không đáp ứng đủ cầu

VOV.VN - Tại diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”, nhiều đại biểu nhấn mạnh giải pháp “tiết kiệm” trong đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển và hướng đến mục tiêu NetZero.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục