Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

Thông tin từ Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ Công Thương, trong ngày 23/05/2026, công suất cực đại hệ thống điện Quốc gia đạt 53.512 MW (vào thời điểm 13h45), sản lượng tiêu thụ đạt 1 tỷ 116 triệu kWh. Mặc dù là ngày thứ Bảy, công suất cực đại của miền Bắc đã đạt 26.562 MW (vào thời điểm 22:20), xác lập kỷ lục mới của năm 2026, cao hơn 143MW so với mức kỷ lục ngày 15/05/2026.

Sản lượng điện ngày 23/5

Theo số liệu cập nhật đến 17h00 ngày 24/05, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h30) đã đạt 47.854 MW. Mặc dù là ngày Chủ nhật, công suất tiêu thụ Quốc gia đạt mức tương đương 90% mức tiêu thụ của một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận vào ngày Chủ nhật (cao hơn 12,8% so với chủ nhật tuần trước). Công suất cao nhất cao điểm chiều 24/5 tại miền Bắc đạt mức 24.722 MW (tăng 16% so với chủ nhật tuần trước).

Dự kiến vào cao điểm tối 22h, dự báo phụ tải hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 49.200 MW và 26.800MW. Mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến vẫn cao hơn hôm qua (23/05) khoảng 300 MW, dự kiến đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 (mặc dù là ngày chủ nhật).

Theo dự báo thời tiết ngày 25/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian nóng từ 9-18 giờ tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ. Khu vực Tp. Hà Nội không mưa, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ, vùng trung tâm có nơi trên 39 độ (cận ngưỡng 40 độ), thời gian nóng từ 9-18 giờ; đêm oi bức 29-32 độ.

NSMO dự kiến dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện Quốc gia ngày 25/5 có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh; công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện Quốc gia vào cao điểm 21h30 vào khoảng 53.503MW. Đáng lưu ý, phụ tải miền Bắc dự kiến tiếp tục lập đỉnh mới, ước đạt 27.960MW.

NSMO đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I (chạy dầu FO) để bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện Quốc gia và dự kiến hòa lưới trước 7h ngày 25/5 để đáp ứng cao điểm, các tổ máy chạy dầu còn lại bao gồm S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO) sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến phụ tải để huy động khi cần thiết.

dự báo tiêu thụ điện

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới.