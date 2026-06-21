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Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 40°C

Chủ Nhật, 08:40, 21/06/2026
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VOV.VN - Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-39°C, nhiều nơi trên 40°C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và tình trạng mất nước, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Ngày 20/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, một số nơi vượt 37°C. Nhiều điểm đo ghi nhận nền nhiệt rất cao như Minh Đài (Phú Thọ) và Ninh Bình cùng đạt 38,5°C, Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 38,2°C, Láng (Hà Nội) 37,9°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

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Nhiệt độ thực đo ngày 20/6

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38°C, nhiều nơi vượt 39°C. Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt rất cao như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,4°C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1°C, Đồng Hới (Quảng Trị) 39,4°C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, TP. Huế đến TP. Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Sang ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 37-39°C, có nơi vượt 40°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ còn từ 45-50%, làm gia tăng cảm giác oi bức và nguy cơ cháy nổ.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 25/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể tiếp tục duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tiếp theo.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Các chuyên gia cũng lưu ý, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông và đường nhựa.

PV/VOV.VN
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