Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Thứ Năm, 17:50, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương như Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La... từ 36-38 độ C, có nơi trên 38°C; trong khi đó, độ ẩm thấp, chỉ từ 30-35%.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt đang khiến nhiều cánh rừng được cảnh báo cấp độ cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chính vì vậy, các địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác phòng chống cháy rừng.

nang nong gay gat cuc bo, son la tang cuong phong, chong chay rung hinh anh 1
Nhiều cánh rừng ở Sơn La đối mặt với nguy cơ cháy cao do nắng nóng cục bộ

Tại xã Mường La - nơi có nhà máy thủy điện Sơn La, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện các cánh rừng trên địa bàn cũng đang nằm trong diện nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy, xã đã, đang phát huy tối đa hoạt động của 54 đội dân phòng tại các bản, tiểu khu với 800 thành viên, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả, bởi đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy cho nhân dân tại cơ sở.

“Dịp này khô hanh, cũng là thời điểm bà con đang chuẩn bị đất đề trồng cấy, bà con thường đốt nương để làm rẫy. Chính vì vậy, việc phòng, chống nguy cơ cháy nổ từ người dân là hết sức cần thiết. UBND xã đã cùng Kiểm lâm khu vực và Khu bảo tồn thiên nhiên đã tổ chức ký cam kết với các bản, tiểu khu, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng”, ông Bùi Việt Cường cho hay.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Đà Nẵng chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa nắng nóng

VOV.VN - Miền Trung đang giai đoạn hanh khô, tiềm ần nhiều nguy cơ cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng triển khai nhiều giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng.

Cảnh báo người dân về phòng, chống cháy rừng ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Mấy ngày qua, tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo UBND tỉnh này chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động phòng chống cháy rừng.

Đà Nẵng tăng cường phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

VOV.VN - Bước vào mùa khô, nắng hanh kéo dài khiến nhiều diện tích rừng trên địa bàn TP. Đà Nẵng có nguy cơ cháy cao. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các chủ rừng nâng cao ý thức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra.

