Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương như Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La... từ 36-38 độ C, có nơi trên 38°C; trong khi đó, độ ẩm thấp, chỉ từ 30-35%.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt đang khiến nhiều cánh rừng được cảnh báo cấp độ cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chính vì vậy, các địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác phòng chống cháy rừng.

Nhiều cánh rừng ở Sơn La đối mặt với nguy cơ cháy cao do nắng nóng cục bộ

Tại xã Mường La - nơi có nhà máy thủy điện Sơn La, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện các cánh rừng trên địa bàn cũng đang nằm trong diện nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy, xã đã, đang phát huy tối đa hoạt động của 54 đội dân phòng tại các bản, tiểu khu với 800 thành viên, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả, bởi đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy cho nhân dân tại cơ sở.

“Dịp này khô hanh, cũng là thời điểm bà con đang chuẩn bị đất đề trồng cấy, bà con thường đốt nương để làm rẫy. Chính vì vậy, việc phòng, chống nguy cơ cháy nổ từ người dân là hết sức cần thiết. UBND xã đã cùng Kiểm lâm khu vực và Khu bảo tồn thiên nhiên đã tổ chức ký cam kết với các bản, tiểu khu, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng”, ông Bùi Việt Cường cho hay.