Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng ở Quảng Trị
VOV.VN - Ngày 21/6, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) và xã Đông Trạch, (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy.
Khoảng 12 giờ ngày 21/6, tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực bản Mới, xã Kim Ngân được Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đóng chân trên địa bàn xã Kim Ngân tiếp nhận.
Đơn vị huy động 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm, Lâm trường, chính quyền địa phương và người dân triển khai chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích rừng bị cháy khoảng 1ha, chủ yếu là keo nhỏ và thực bì.
Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30 phút, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đóng chân tại xã Đông Trạch nhận được tin báo xảy ra cháy thực bì rừng phòng hộ tại thôn Quý Thuận, xã Đông Trạch. Đơn vị đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tham gia dập lửa. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Diện tích thiệt hại khoảng 1.000m², chủ yếu là thực bì rừng phòng hộ.
Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Hiện các lực lượng vẫn duy trì ứng trực để đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại.