Nắng nóng kỷ lục trên 40 độ C tại Sơn La

Nhiệt độ đo được tại huyện Mường La là 42,2 độ C; Sông Mã: 41 độ C, Yên Châu: 41,2 độ, Phù Yên 41,7 độ C, Quỳnh Nhai 41 độ C.



Nắng nóng làm ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Trong điều kiện nhiều ngày nay trời không có mưa, nắng nóng kèm theo gió lớn làm nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương đang ở mức cực kì nguy hiểm.

Nắng nóng gay gắt khiến việc sản xuất rau màu gặp khó khăn.

Theo bà con nông dân, năm nay nắng nóng gay gắt diễn ra sớm hơn, kéo dài hơn khiến việc sản xuất rau màu cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều loại rau chính vụ như: rau bí, dưa chuột, su su... bị thui ngọn không cho thu hoạch.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai (21/4) nắng nóng sẽ còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Sơn La, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 23/4, riêng ở vùng thấp và vùng ven Sông có thể kéo dài hơn.

Do ảnh hưởng của nắng nóng cảnh báo có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ cháy rừng cao.

Nắng nóng cũng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

