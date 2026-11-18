Giúp bà con dân tộc Thái thoát nghèo

Được nuôi dưỡng từ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng của vùng biên giới, hạt gạo nếp Cay Nọi không chỉ mang hương vị riêng mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế, giúp người dân nâng cao thu nhập trên chính đồng đất quê hương.

Nếp Cay Nọi thành sản phẩm OCOP, mở hướng thoát nghèo ở vùng biên Thanh Hóa.

Quang Chiểu, vùng đất biên cương phía Tây xứ Thanh, từng có những bản làng sống dựa nhiều vào rừng. Người dân khai thác lâm sản, phát nương làm rẫy, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Sản xuất còn manh mún khiến sinh kế của không ít hộ gia đình gặp khó khăn.

Những năm gần đây, cùng với chủ trương bảo vệ và phát triển rừng, địa phương từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất. Những thửa ruộng được khai hoang, hệ thống thủy lợi được đầu tư, đưa nước về đồng ruộng, giúp cây lúa nước dần thay thế một phần nương rẫy. Những chân ruộng có điều kiện sản xuất hai vụ bắt đầu đem lại sự chủ động hơn về lương thực cho người dân.

Người dân không chỉ nghĩ đến chuyện trồng lúa đủ ăn mà đã quan tâm hơn đến giống, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong hành trình ấy, nếp Cay Nọi đang trở thành một trong những cây trồng mang lại dấu ấn riêng cho vùng đất Quang Chiểu.

Ông Phan Văn San, ở bản Suối Tút, xã Quang Chiểu.​​​​​

Ông Phan Văn San, ở bản Suối Tút, chia sẻ: “Gia đình tôi có khoảng 7-8 sào ruộng bậc thang trồng lúa nếp. Mỗi năm chỉ sản xuất một vụ, thu hoạch khoảng 3 tạ. Dù địa hình đồi núi, ruộng nhỏ, việc thu hoạch vất vả nhưng lúa nếp chủ yếu để bán, mang lại khoản lãi vài chục triệu đồng”.

“Bên cạnh trồng lúa nếp, gia đình tôi còn trồng cam, chăn nuôi để tăng thu nhập. Nhờ chăm chỉ sản xuất, gia đình đã thoát nghèo từ năm 2019. Với bà con miền núi, biên giới, có thêm nguồn thu như vậy là điều kiện để trang trải cuộc sống và lo cho con cái”, ông San cho biết.

Nâng tầm sản vật truyền thống thành sản phẩm OCOP

Có nguồn gốc từ Lào, giống lúa nếp Cay Nọi được đồng bào Thái ở Quang Chiểu gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ lâu, giống lúa này đã gắn với những nắm xôi dẻo thơm, mâm cơm cúng tổ tiên, các dịp lễ hội và ngày sum họp gia đình. Không đơn thuần là một loại lương thực, nếp Cay Nọi còn mang theo nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào nơi đây.

Có nguồn gốc từ Lào, giống lúa nếp Cay Nọi được đồng bào Thái ở Quang Chiểu gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo người dân địa phương, lúa trồng trên đồng đất Quang Chiểu cho chất lượng thơm ngon hơn so với một số vùng khác. Khí hậu nhiều nắng, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 28 - 30 độ C, cùng sự chênh lệch nhiệt độ tương đối lớn giữa ngày và đêm được xem là những yếu tố thuận lợi cho quá trình sinh trưởng, tích lũy dinh dưỡng của cây lúa, góp phần tạo nên chất lượng riêng của hạt gạo.

Ông Lò Văn Bun ( áo cộc tay), Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Quang Chiểu.

Ông Lò Văn Bun, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Quang Chiểu cho biết, khác với nhiều giống lúa có thể gieo cấy hai vụ mỗi năm, nếp Cay Nọi chỉ sản xuất được một vụ. Trước đây, người dân chủ yếu trồng với diện tích nhỏ, phục vụ nhu cầu ăn uống trong gia đình và làm bánh vào các dịp lễ, Tết. Diện tích gieo cấy chỉ vài chục ha, năng suất bình quân khoảng 35 - 40 tạ/ha.

Tuy nhiên, nhận thấy giống lúa phù hợp với đồng đất địa phương, chất lượng gạo tốt, nhu cầu thị trường ngày càng tăng, người dân đã chủ động mở rộng diện tích, chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp sang phát triển hàng hóa.

Bước ngoặt trong hành trình nâng tầm giá trị giống lúa truyền thống là năm 2021, khi gạo nếp Cay Nọi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Từ một sản vật quen thuộc trong mỗi gia đình, hạt gạo địa phương bắt đầu có thương hiệu, có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy hướng đi mới trong khai thác lợi thế nông nghiệp bản địa, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên.

Theo thống kê, vụ mùa năm 2026, toàn xã Quang Chiểu gieo trồng 353ha lúa nếp Cay Nọi, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng gần 1.942 tấn. Với giá bán bình quân khoảng 17.000 đồng/kg, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 33 tỷ đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy nếp Cay Nọi không còn đơn thuần là giống lúa phục vụ nhu cầu gia đình mà đã trở thành cây trồng có đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Ông Lò Văn Bun, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Quang Chiểu cho biết, nếp Cay Nọi là sản vật quý được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, phát triển giống lúa này vừa là cách bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo sinh kế bền vững, giúp người dân từng bước làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát triển nếp Cay Nọi không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là giải pháp khai thác lợi thế nông nghiệp bản địa. Địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân giữ gìn giống lúa truyền thống, mở rộng sản xuất gắn với nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Lãnh đạo xã Quang Chiểu kiểm tra năng suất lúa.

"Thời gian tới, xã Quang Chiểu sẽ phối hợp với các hợp tác xã hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo tồn nguồn giống bản địa, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Cùng với đó, địa phương chú trọng tăng cường liên kết từ khâu gieo trồng, thu hoạch đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị hạt gạo, tạo đầu ra ổn định cho người trồng lúa", ông Bun nhấn mạnh.

Từ những cánh rừng từng là chỗ dựa sinh kế đến những thửa ruộng nước xanh màu lúa, Quang Chiểu đang từng bước tìm ra cách làm mới để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Giữ rừng, phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng tầm sản vật địa phương không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững ở vùng biên.

Mỗi mùa lúa Cay Nọi trĩu hạt không chỉ mang về nguồn thu cho người dân mà còn kết tinh hương vị đất trời, sự cần cù của đồng bào Thái và niềm tự hào về một sản vật được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là cách người dân Quang Chiểu phát huy lợi thế quê hương, để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong nhịp sống mới nơi phên dậu Tổ quốc.