Ngăn chặn việc gian lận thi cử công nghệ cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia

Cùng với các địa phương trong cả nước, đến thời điểm này, tại Hà Nội, các điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đã cơ bản hoàn tất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điện, nước, phòng cháy chữa cháy, y tế... Cùng với đó, công tác tập huấn, hướng dẫn coi thi cho cán bộ, giáo viên tham gia, nhằm phát hiện kịp thời gian lận thi cử công nghệ cao cũng được ngành giáo dục và các trường đại học tham gia kỳ thi đặc biệt chú trọng.

Để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019, Công an thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Rút kinh nghiệm từ các địa phương, Công an thành phố Hà Nội đặc biệt chú ý và kiểm soát tình trạng gian lận kỳ thi. Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng PA03, Công An thành phố Hà Nội cho biết: Qua rà soát, công an đã phát hiện 2 trang web rao bán các thiết bị gian lận như bút gắn camera, đồng hồ quét camera... tại quận Cầu Giấy và phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý kịp thời.

“Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, chúng tôi đã triển khai tới tất cả các phòng nghiệp vụ và công an quận, huyện, thị xã để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Việc in sao đề thi, chúng tôi đã cử công an quận Hai Bà Trưng, phòng PA03 tham gia vào ban in sao đề thi. Đặc biệt chúng tôi chú ý tới công tác chống gian lận trong kỳ thi. Thời gian qua, qua rà soát trên mạng internet phát hiện rất nhiều trang web rao bán các thiết bị để phục vụ gian lận trong kỳ thi. Công an thành phố phối hợp với các phòng cùng với quản lý thị trường phát hiện hai điểm ở Cầu Giấy và đã giao quản lý thị trường xử lý và thu hồi các thiết bị như là bút gắn camera rồi các đồng hồ, đồng hồ có gắn camera quét đề thi để ra ngoài. Chúng tôi đã tập huấn cho giáo viên coi thi”- Trung tá Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Hà Nội có hơn 74.000 thí sinh tham gia dự thi, được bố trí ở 125 điểm thi. Tổng số cán bộ, giáo viên điều động tham gia coi thi trên toàn thành phố gần 9.000 người, trong đó có gần 3.600 cán bộ, giảng viên đến từ 13 Học viện, trường Đaị học. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được các trường Đại học và Học viện cơ bản hoàn tất theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện, các trường đang phối hợp triển khai công tác tập huấn, gửi danh sách cán bộ coi thi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội… Là một trong 13 Học viện, trường đại học được phân công cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, ông Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lâm Nghiệp Hà Nội cho biết, trường cử 313 cán bộ tham gia coi thi và 11 cán bộ tham gia vào công tác thanh tra kỳ thi. Tổng số cán bộ tham gia vào kỳ thi này là 324, trong đó có 10 Phó trưởng điểm thi.

“Chúng tôi lựa chọn những người có kinh nghiệm và tham gia ít nhất 2 kỳ thi trong 4 năm vừa qua. Đối với cán bộ coi thi, chúng tôi cũng lựa chọn cán bộ giảng viên và một số cán bộ phòng ban ít nhất tham gia 1 năm coi thi trong 4 năm vừa rồi và trên tinh thần các cán bộ coi thi là những người có kinh nghiệm và trong 4 năm qua không có sự cố gì. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi cũng đã tổ chức quán triệt các quan điểm, tính chất quan trọng của kỳ thi cũng như tập huấn một số kỹ năng cơ bản.

Cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống gian lận trong kỳ thi, công tác đảm bảo cơ sở vật chất cũng được các đơn vị thành phố quan tâm và tập trung triển khai. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội cho biết, Công ty điện lực thành phố sẽ cung cấp điện ổn định và liên tục tại tất cả các điểm thi THPT quốc gia. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện để có thể khẩn trương xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi an toàn, ổn định.

“Ngày 21/5, chúng tôi đã thông báo tới toàn bộ các đơn vị trong toàn tổng công ty, trong các ngày từ 24- 27/6, thi THPT Quốc gia là tuyệt đối không có cắt điện, sửa chữa lưới điện trên toàn bộ thành phố, cũng như đảm bảo tất cả các điểm thi đều có ít nhất hai nguồn trung thế và tất cả những điểm nào không có hai nguồn trung thế, chúng tôi sẽ đặt máy phát, để đảm bảo cấp điện đủ cho 125 điểm thi”- ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Theo đánh giá sơ bộ, tại 125 điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 ở Hà Nội, đến nay về cơ bản mọi công tác chuẩn bị đều được triển khai đồng bộ và đảm bảo điều kiện thuận tiện nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi./.