Ngập úng, sạt lở đất nhiều khu vực tại Lâm Đồng

Tại TP Bảo Lộc, mưa lớn đã làm nước suối Đại Lào bắt đầu dâng cao từ tối 3/8, gây ngập úng ở một số khu vực thuộc 2 xã Đại Lào và Lộc Châu. Theo ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Đại Lào, mưa lớn và nước dâng cao khiến các thôn 2, 4, 5 và 7 của xã bị ngập.

Các lực lượng xã Đại Lào giúp người dân vận chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi ở an toàn

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Đại Lào đã huy động các lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên ngay trong đêm giúp bà con kê cao đồ đạc, tài sản để chống ngập. Đồng thời, kịp thời di dời, sơ tán 4 hộ dân bị ngập sâu và nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong khi đó, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc có 4 thôn bị ảnh hưởng, trong đó có 30 nhà ở bị ngập sâu. Chính quyền nơi đây cũng đã kịp thời huy động lực lượng giúp dân di dời đồ đạc và tổ chức sơ tán người dân đến nơi ở an toàn.

Tuyến đường tránh phía Nam qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc bị sụp lún

Mưa lớn cũng xảy ra tình trạng sụt lún kéo dài trên tuyến đường tránh phía Nam qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Lực lượng chức năng đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ để cắm biển cảnh báo, tìm cách khắc phục các vị trí sụt lún, có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Mưa lũ gây ngập hàng chục ha hoa màu trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Đến khoảng 8h sáng 4/8, mưa dần ngớt, nước suối Đại Lào bắt đầu rút. Song công tác phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ vẫn đang được TP Bảo Lộc tích cực triển khai.

Ngoài TP Bảo Lộc, mưa lớn kéo dài đã khiến nước trên sông Đạ Huoai dâng cao và gây ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất tại một số khu vực. Tại Tổ dân phố 7, thị trấn Đạ M’ri của huyện Đạ Huoai đã xảy ra lũ quét trên sông Đạ Huoai. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đang khắc phục một điểm sạt lở đất tại huyện Đạ Huoai

Mưa lớn cũng gây ngập hàng chục ha hoa màu của người dân ở các xã Đạ Oai, Đạ P’Loa, Đạ Tồn và thị trấn Mađaguôi. Làm xói mòn, sạt lở nhiều đoạn trên sông Đạ Oai, sạt lở đất tại xã Phước Lộc gây chia cắt tuyến đường trung tâm xã đi thôn An Bình. Lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai đang huy động xe máy múc, phương tiện khắc phục điểm sạt lở để khơi thông đường.