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Ngắt kết nối công việc ngoài giờ - chuyện dễ hay khó?
Thứ Năm, 16:45, 12/11/2026

Ngắt kết nối công việc ngoài giờ - chuyện dễ hay khó?

VOV.VN - Công nghệ giúp làm việc linh hoạt nhưng cũng khiến ranh giới giữa công việc và đời sống riêng tư bị xóa mờ. Điện thoại đổ chuông, tin nhắn, email dồn dập ngoài giờ khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái "không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi" dù đã hết giờ làm.

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PV/VOV1
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