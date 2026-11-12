Ngắt kết nối công việc ngoài giờ - chuyện dễ hay khó?

VOV.VN - Công nghệ giúp làm việc linh hoạt nhưng cũng khiến ranh giới giữa công việc và đời sống riêng tư bị xóa mờ. Điện thoại đổ chuông, tin nhắn, email dồn dập ngoài giờ khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái "không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi" dù đã hết giờ làm.
VOV.VN - Tối 6/7, phường Bình Quới (TP.HCM) ra mắt mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư, với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) đề xuất tầm nhìn quy hoạch 100 năm đối với cảng biển, đường thủy và cảng cạn. Cùng với đó là hàng loạt cơ chế mới nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cảng xanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
VOV.VN - Ứng dụng AI trong lập pháp được đại biểu Quốc hội đề xuất cùng việc chuẩn hóa dữ liệu, định danh từng điều khoản và đối chiếu văn bản. Các ý kiến tại nghị trường cũng nhấn mạnh bảo đảm Hiến pháp tối cao, kiểm soát quyền lực, minh bạch quy trình và thí điểm chính sách có giới hạn, đồng bộ hơn.
VOV.VN - Theo dự thảo mới, học sinh thi vào trường chuyên theo ba khối, thay cách thi riêng từng môn và sau học kỳ I lớp 10, các em chọn hai môn chuyên sâu phù hợp.