Ngắt kết nối công việc ngoài giờ - chuyện dễ hay khó?

Ra mắt mô hình điểm truy cập số giúp người dân làm thủ tục hành chính ngoài giờ

VOV.VN - Tối 6/7, phường Bình Quới (TP.HCM) ra mắt mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư, với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công.