Ngày 3/4, chính thức khởi công Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm diễn ra Lễ khởi công dự án được tổ chức tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Đây là điểm đầu tuyến nối từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn. Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn làm chủ đầu tư.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công.

Với chiều dài gần 80 km, dự án đi qua 5 địa phương, gồm: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Tỉnh Quảng Ninh chi đối ứng hơn 1.400 tỷ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay còn một số hộ tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái chưa đồng thuận với phương án bồi thường GPMB.

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án. Dự kiến, sau 2 năm tuyến đường sẽ đi vào hoạt động rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương Vân Đồn và Móng Cái xuống còn gần 1h. Đồng thời thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long đặc biệt phát huy hiệu quả của Sân bay Vân Đồn.

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị lưu ý tới công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu; phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo Lễ khởi công dự án diễn ra trang trọng, an toàn, ý nghĩa./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

