Ngày 4/10, An Giang sẽ vận hành xả đập tràn cao su Trà Sư

Nhằm mục đích kiểm soát lũ năm 2019, đồng thời chủ động trong việc lấy phù sa, vệ sinh đồng ruộng, cung cấp nước ngọt và phục vụ dân sinh vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng hạ lưu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Kiên Giang đã thống nhất sẽ vận hành xả đập tràn cao su Trà Sư vào 8h sáng 4/10.

Đập cao su Trà Sư.

Hiện nay, mực nước ở thượng lưu đập Tha La là 3,51m, hạ lưu là 2,34m; tại đập Trà Sư trên 3,50m, hạ lưu đập trên 2,40m, vẫn còn ở mức thấp. Theo dự báo, sau khi xả lũ khoảng 3 ngày, mực nước ở hạ lưu đập Trà Sư dự báo sẽ tăng từ 0- 40cm, tại ngã 3 kênh Trà Sư với kênh Đào tăng 10 - 20cm; tại ngã 3 kênh Trà Sư với kênh Cần Thảo tăng 5 -10cm; mực nước nội đồng Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên có khả năng vượt báo động I từ 0,10- 0,20m.

Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang nhìn nhận, hiện nay ở Kiên Giang vẫn còn một số diện tích lúa chưa thu hoạch xong, tuy nhiên, lũ năm nay ở mức thấp và có xu hướng giảm theo triều nên việc xả đập Trà Sư không gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong vùng.

Cũng do năm 2019 lũ nhỏ và các đơn vị thi công đang chặn dòng để thi công 2 cống Trà Sư và Tha La (nhằm thay thế 2 đập cao su Tha La và Trà Sư), nên năm nay chỉ xả lũ 1 đập Trà Sư để chủ động lấy phù sa, tháo chua rửa phèn cho vùng tứ giác Long Xuyên. Dù vậy, để bảo vệ an toàn cho người và tài sản ở vùng hạ lưu, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị, địa phương và người dân biết về thời gian xả lũ để có phương án bảo vệ sản xuất, sinh hoạt an toàn./.