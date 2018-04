Ngày đầu nghỉ lễ, giao thông ở TP HCM khá thông thoáng

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, ngay từ tối qua và hôm nay 28/4, đông đảo người dân các tỉnh miền Tây đã chọn cách di chuyển bằng xe máy để về quê. Dòng người điều khiển xe máy kết hợp với lượng xe khách từ Bến xe miền Tây liên tục xuất bến khiến giao thông tại các tuyến đường như: Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh rất đông, có lúc bị nghẽn cục bộ nên các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng chức năng đã túc trực để điều tiết giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc ở khu vực này.

Phà Cát Lái hôm nay phục vụ khoảng 75.000 lượt khách, như cuối tuần bình thường.

Trung tá Trần Minh Quang, Trạm trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc, thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết: “Chúng tôi phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong để điều hòa giao thông tại các giao lộ có tình hình giao thông phức tạp như Quốc lộ 1A – Nguyễn Hữu Trí, vòng xoay Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận – Chợ Đệm… Đồng thời triển khai phối hợp với các đơn vị liền kề tổ chức phân luồng từ xa khi có sự cố giao thông xảy ra, đảm bảo người dân đi lại an toàn thông suốt”.

Bến xe miền Tây dự kiến tăng cường 20 xe buýt trong ngày hôm nay để kịp thời giải tỏa hành khách.

Hôm nay là cao điểm phục vụ hành khách tại Bến xe miền Tây với dự báo khoảng 1.900 chuyến xe xuất bến đưa 60.000 lượt khách về quê. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết nhờ chuẩn bị chu đáo nên công tác phục vụ hành khách không có sự cố gì.

Đến 16h, bến xe đã đưa vào sử dụng 10 xe buýt để kịp thời giải tỏa hành khách và dự báo trong tối nay (28/4) sẽ phải đưa tăng cường thêm 10 xe buýt vào hoạt động. Ngày 29/4, lượng hành khách qua bến dự báo sẽ giảm còn 48.000 lượt khách.

Trong khi đó, tại Bến xe miền Đông, hôm nay có khoảng 1.600 xe với gần 50.000 lượt khách xuất bến. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Đông cho biết: So với kì nghỉ lễ năm ngoái, lượng khách không tăng và các nhà xe đã tăng cường xe để phục vụ hành khách bình thường, không cần phải đưa vào sử dụng xe buýt. Nhìn chung giao thông ở khu vực quanh bến xe ổn định và đến thời điểm này, Bến xe miền Đông đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Các tuyến đường gần Bến xe miền Đông tuy có đông ở một số thời điểm nhưng nhìn chung thông thoáng.

Tại phà Cát Lái (Quận 2), lượng khách tập trung đông từ 8-9h sáng, sau đó trở lại bình thường. Dự báo hôm nay (28/4) có khoảng 75.000 lượt hành khách qua phà, tăng 30% so với ngày thường.

Cao điểm phục vụ của bến phà sẽ là sáng 30/4 và chiều 1/5 với khoảng 90.000 lượt khách. Để đảm bảo an toàn giao thông, bến phà cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở hai đầu bến.

“Lực lượng công an hai địa phương cũng đã chủ động phối hợp và tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ cho bến phà, nhất là cao điểm sáng chiều. Đối với Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã bổ sung lực lượng công an xã để tổ chức phân luồng, hạn chế tối đa việc đi ngược chiều để đảm bảo bến phà thông thoáng, an toàn cho hành khách” - ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TPHCM cho biết.

Tại các tuyến đường khu vực trung tâm, các điểm vui chơi như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen… lượng người tập trung đông, nhưng an ninh trật tự được đảm bảo, giao thông thông thoáng./.

