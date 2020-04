Ngày đầu tiên học sinh THCS, THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại

Hôm nay (21/4) tất cả học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ giáo viên vệ sinh trường lớp.

Để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, trước đó các nhà trường đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.



Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến chiều tối qua (20/4) các nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng trường lớp học, chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn; quán triệt toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt quá trình ở trường; giao nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên, kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp; khuyến cáo phụ huynh theo dõi sức khỏe cho con em nghỉ học khi có biểu hiện sốt ho…

Tặng khẩu trang cho học sinh các trường THCS Nông Cống.

Cùng với khối trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở cũng đã được ngành giáo dục và chính quyền địa phương chuẩn bị đảm bảo đón học sinh đi học trở lại.

Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nông Cống cho biết, công tác chuẩn bị vệ sinh trường lớp được địa phương đặc biệt quan tâm. Lo ngại nhất là học sinh không đảm bảo đầy đủ khẩu trang khi đến trường, nhưng chiều qua Công ty may Trường Thắng đã hỗ trợ 10 nghìn chiếc khẩu trang cho học sinh.

“Phụ huynh học sinh, thầy cô và học sinh rất mừng khi được quay lại trường học. Hiện nay tất cả các trường trên địa bàn đã tiêu độc khử trùng; trước khi cho học sinh đi học là phải có khẩu trang, có nước rửa tay cho các cháu và máy đo thân nhiệt; buổi học đầu tiên thì nới lỏng 1 chút để cho thầy cô tuyên truyền, khuyến cáo học sinh biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kết thúc buổi học thì giành thời gian cho học sinh tổng vệ sinh trường lớp học”, ông Xuân nói./.