Ngày hội ATGT đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc

Ngày 23/12, tại Quảng trường 26/3 (TP. Hà Giang) đã diễn ra Ngày hội An toàn Giao thông (ATGT) đồng bào các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc năm 2017, do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang đồng hành cùng Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng của Tập đoàn Mai Linh tổ chức.

Đại diện 15 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc ký cam kết “Tăng cường tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT”.

Chương trình lần này có sự tham gia của hơn 3.000 người trong đó có đại diện Ban ATGT các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Trong đó đã diễn ra Lễ ký cam kết “Tăng cường tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT” của 15 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao tài liệu tuyên truyền ATGT cho Ban ATGT 15 tỉnh trong khu vực.

Hoạt động tập huấn sơ, cấp cứu nạn nhân TNGT cho các bạn học sinh.

Ngoài ra còn có hoạt động diễu hành tuyên truyền ATGT qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Giang; Triển lãm tranh về ATGT; tập huấn kiến thức và thi lái mô tô, xe máy an toàn; Ngày hội chăm sóc xe Honda; tập huấn sơ, cấp cứu nạn nhân TNGT.

Chương trình chính được tổ chức vào tối 23/12 với hình thức kết hợp sân khấu hoá, giao lưu giữa những người tham dự với những tấm gương điển hình trong công tác bảo đảm TTATGT, gặp gỡ các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp tổ chức tập huấn về sơ cứu TNGT; thi tìm hiểu pháp luật ATGT cho thanh, thiếu niên.

Từ những hoạt động đó nhằm mục đích phổ biến và tạo sự lan toả những thông điệp kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc cùng chung tay thực hiện quy định pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông.

Tại chương trình, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Tại Việt Nam trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TNGT đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tính trong 11 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.045 vụ (giảm 5,38%), số người chết giảm 303 người (giảm 3,83%), số người bị thương giảm 1.995 người (giảm 11,61%).

Tuy nhiên, TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao.

Cứ mỗi ngày có hơn 20 người đi và không quay trở về nhà; 60 người bị thương vì TNGT; 84% số nạn nhân trong độ tuổi từ 19-55, là trụ cột của gia đình, cộng đồng, cơ quan và của xã hội.

“Tôi đề nghị chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện, vận động những người xung quanh thực hiện những hành động rất cụ thể như: Đã uống rượu bia – Không lái xe; Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; Không lạng lách, đánh võng; Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe; mặc áo phao hoặc mang dụng cụ cứu sinh khi đi đường thuỷ;... để cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện hơn” - ông Hùng phát biểu.

Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi Lễ.

Cũng tại buổi lễ bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, TNGT đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau cho bao gia đình khi vợ chồng mất nhau, bố mẹ mất con, con mồ côi bố mẹ.

Vì vậy “Ngày hội ATGT đồng bào các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc” là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và giàu tính nhân văn góp phần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường bộ, hậu quả của TNGT đối với mọi người dân.

Những việc làm này sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng và tại các tỉnh, thành trên cả nước nói chung.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng tuyên dương và trao quà tặng cho đồng bào dân tộc trong khu vực, có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các nhà tài trợ cũng trao 3.500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 800 áo phao cùng nhiều phần quà khác cho các tỉnh trong khu vực./.

