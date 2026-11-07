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Ngày trở về của liệt sĩ quê Hưng Yên sau 55 năm nằm lại chiến trường miền Nam

Thứ Bảy, 08:57, 07/11/2026
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VOV.VN - Sau 55 năm nằm lại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Ngô Đình Hào được xác định danh tính nhờ giám định ADN và trở về quê hương Hưng Yên. Cuộc đoàn tụ mang lại niềm an ủi cho gia đình, đồng thời thắp lên hy vọng tìm thấy hai người anh vẫn chưa được quy tập.

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Lần theo ký ức, đi tìm đồng đội nằm lại trên núi đá biên cương phía Bắc

VOV.VN - Hơn 42 năm sau trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên điểm cao 1030, tỉnh Tuyên Quang, những cựu chiến binh Sư đoàn 312 lần nữa trở lại chiến trường xưa, lần tìm dấu tích nơi đồng đội hy sinh. Những ký ức còn lại đang giúp lực lượng quy tập xác định khu vực tìm kiếm, giữa núi rừng hiểm trở.

Nguyễn Hà-Linh Thương-Sỹ Thành/VOV.VN
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