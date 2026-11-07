Ngày trở về của liệt sĩ quê Hưng Yên sau 55 năm nằm lại chiến trường miền Nam
Thứ Bảy, 08:57, 07/11/2026
VOV.VN - Sau 55 năm nằm lại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Ngô Đình Hào được xác định danh tính nhờ giám định ADN và trở về quê hương Hưng Yên. Cuộc đoàn tụ mang lại niềm an ủi cho gia đình, đồng thời thắp lên hy vọng tìm thấy hai người anh vẫn chưa được quy tập.
VOV.VN - Hơn 42 năm sau trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên điểm cao 1030, tỉnh Tuyên Quang, những cựu chiến binh Sư đoàn 312 lần nữa trở lại chiến trường xưa, lần tìm dấu tích nơi đồng đội hy sinh. Những ký ức còn lại đang giúp lực lượng quy tập xác định khu vực tìm kiếm, giữa núi rừng hiểm trở.
VOV.VN - Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
VOV.VN - Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
VOV.VN - Trong giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
VOV.VN - Trong giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.