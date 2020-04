Nghệ An cách ly tuyệt đối 2 xóm của xã Nghĩa Thuận vì dịch Covid-19

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, nhằm kiểm soát tốt và chống lây lan của dịch Covid-19, đến chiều nay (2/4), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang thực hiện cách ly cho hơn 7.000 trường hợp, trong đó có 143 trường hợp về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sinh viên tự cách ly không ra ngoài Ký túc xá.

Trong 7.119 trường hợp thì cách ly tại gia đình và nơi cư trú là 874 trường hợp, giảm 193 trường hợp. Người các địa phương Nghệ An về từ Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cách ly là 721, đã có 154 trường hợp thực hiện cách ly trên 14 ngày.



Bên cạnh thực hiện cách ly tuyến tỉnh như: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đoàn an dưỡng QK4, Trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Quận sự Quân khu 4, thì Nghệ An còn thực hiện cách ly tại các cơ sở thuộc 17 huyện thành thị trên địa bàn.

Ngành chức năng cũng đã lấy 456 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và đã có 219 mẫu có kết quả âm tính, 237 mẫu còn chờ kết quả. Riêng máy PCR WizDx mới đưa vào vận hành cách đây 2 ngày do công suất nhỏ nên mới chỉ xét nghiệm được 50 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính.

Đặc biệt sáng nay, tỉnh Nghệ An đã thực hiện cách ly tuyệt đối Xóm 2 và xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, do trên địa bàn có trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện triệu chứng đau họng, ho, sốt. Từ BV Bạch Mai về, một phụ nữ ở Nghệ An sốt, ho, đau họng phải nhập viện VOV.VN - Một phụ nữ tại Nghệ An nhập viện trong tình trạng ho, sốt. Người này khai trước đó có đưa con đi khám ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Nghệ An tiễn 135 công dân hoàn thành 14 ngày cách ly phòng Covid-19 VOV.VN - Trong thời gian cách ly tập trung, sức khỏe của 135 công dân ổn định, không có biểu hiện mắc bệnh.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An, cho biết, Nghệ An chưa có trường hợp dương tính Covid-19 nhưng tỉnh quản lý chặt chẽ mọi di biến động để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

“Người dân Nghệ An đi sinh sống, học tập và lao động ở các nước, kể cả những nước có dịch về khá đông, cho nên chúng tôi vẫn xác định nguy cơ lớn. Cho nên công tác chủ động phòng chống. Chúng tôi đã có biện pháp tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở và sẵn sàng phát hiện sớm, xử lý đúng các ca nhiễm bệnh đầu tiên”, ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết./.