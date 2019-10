Nghệ An: Chưa nhận được thông tin danh tính 14 nạn nhân chết ở Anh

Chiều 29/10, tại Nghệ An, một số trang báo điện tử chính thống đăng tin cho rằng, cơ quan chức năng Việt Nam đã nhận được từ phía Anh xác nhận được danh tính 14 người quê Nghệ An gặp nạn tại Anh vào ngày 23/10 vừa qua, thông tin này cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác nhận vẫn chưa nhận được thông tin này.

Một tuần nay, mọi thông tin người thân tử nạn tại Anh vẫn chỉ là nghi ngờ đối với nhiều gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Trước thông tin cho rằng, 14 thi thể đã được phía Anh xác định qua các dữ liệu từ phía Việt Nam gửi qua, như vân tay, mẫu ADN... Tuy nhiên, trao đổi với VOV, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, đến cuối giờ chiều 29/10, các ngành chức năng cũng như chính quyền tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng.

“Chúng tôi mà nhận được thì phải thông qua Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo về, lúc ấy mới biết là có nạn nhân là người của Quốc tịch nào và có quê ở Nghệ An hay không, theo thông lệ bảo hộ công dân. Trong khi đó sáng nay Phó Thủ tướng mới nói về quy trình này, bây giờ phải mất thời gian và phải tìm hiểu chứ chưa rõ được và phía bên cảnh sát Anh họ cũng nói rằng phải có một quá trình để họ xem xét”, ông Nguyễn Hải Dương nói.

Ông Dương cho biết thêm, đến cuối giờ chiều 29/10, Sở Ngoại vụ mới nhận được tin báo mất liên lạc người thân từ 8 gia đình, trong đó huyện Diễn Châu 6 người, Nghi Lộc 1 người, Cửa Lò 1 người./.