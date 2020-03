Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực chặn dịch Covid-19 từ biên giới

Những ngày qua, lực lượng chức năng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương mở rộng khu cách ly tập trung để kịp thời đáp ứng yêu cầu về cách ly y tế do dịch Covid-19. Ở khu vực biên giới, các lực lượng quân đội, vũ trang, nhân viên y tế ngày đêm túc trực, tuần tra, nhằm kiểm soát tốt nhất người nhập cảnh về nước.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh về nước tại cửa khẩu Cầu Treo...

Tại cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã dựng lều bạt dã chiến, đồng thời tăng cường thêm lực lượng quân y để phối hợp với tổ kiểm dịch y tế Cầu Treo đo thân nhiệt, phun hóa chất ngay tại luồng nhập cảnh. Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Chúng tôi cho dừng xe khi đến biên giới và phân loại đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, sau đó kiểm tra phương tiện, người, hành lý… Số người thì phân loại phía ngoài không cho vào khu vực cửa khẩu tránh lây lan, phun tiêu độc khử trùng sau đó bàn giao cơ quan kiểm định y tế, công an chuyển về địa điểm cách ly theo quy định”.



Tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), nhiều tháng nay, lực lượng biên phòng, công an và nhân dân đã lập chốt, ngày đêm túc trực, tuần tra các đường mòn lối mở. Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, các lực lượng thay nhau túc trực nơi tuyến biên giới nhằm ngăn chặn những người xuất nhập cảnh trái phép.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết: Hơn 2 tháng qua, các chiến sỹ của Đồn phải gác hết việc gia đình, việc riêng để toàn tâm cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Do thời gian qua dịch bùng phát, cán bộ, chiến sĩ túc trực thường xuyên, nhưng địa hình rất khó khăn. Đi lại trèo đèo lội suối, khí hậu thất thường, mưa nhiều, đường trơn sương mù dày đặc rất khó khăn với các anh em. Các lực lượng đã trực 24/24, phải tự túc ăn uống, mang gạo mang thực phẩm vào trong này. Vừa trực vừa ngăn chặn, không thể kể hết những gian khổ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch”.

Với phương châm: “Chủ động, ngăn ngừa dịch từ xa”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã chủ động triển khai phòng chống dịch, cắt cử lực lượng lập chốt, túc trực, nhằm chặn người nhập biên trái phép ở các đường mòn lối mở; thành lập các đội y tế sẵn sàng cơ động khi có tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Quản lý chặt người nhập khẩu tại cửa khẩu Cầu Treo...

Nếu như lực lượng quân đội chặn sát khu vực biên giới thì lực lượng công an phối hợp kiểm soát ở tuyến ngoài. Dọc các tuyến auốc lộ như 8A từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, quốc lộ 7A từ cửa khẩu Nậm Cắn… lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện qua lại. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, các thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, thuốc khử trùng được phát cấp để người dân thuận tiện sử dụng. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát miễn phí khẩu trang y tế cho tất cả mọi người khi qua lại biên giới hai nước Việt - Lào.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động phương tiện lực lượng, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp trong việc phòng, chống dịch bệnh, tăng cường công tác nắm tình hình quản lý chặt chẽ người ra vào.

“Lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để làm công tác tuyên truyền ngay tại địa bàn cơ sở, phối hợp với các ngành chức năng để rà soát điểm danh, kiểm diện các đối tượng đến từ vùng dịch để thông qua Ban chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là cấp xã, cấp huyện khi tiến hành rà soát lên danh sách và tiến hành cách ly cũng như đưa các đối tượng vào cơ sở y tế để điều trị theo quy định”, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết.