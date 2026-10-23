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Nghệ An phấn đấu quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong năm 2027

Thứ Sáu, 18:28, 23/10/2026
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VOV.VN - Năm 2027, Nghệ An phấn đấu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

nghe an phan dau quy tap 120 hai cot liet si trong nam 2027 hinh anh 1

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào, tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm.

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, tính đến ngày 20/10, lực lượng quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ

Đây là kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, đồng thời triển khai giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 28/8/2026, Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.141/2.141 ngôi mộ, thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt tỷ lệ 75,3%. Tỉnh đã bàn giao 1.693 mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phối hợp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ 89,47% số trường hợp cần thu nhận.

Đáng chú ý, mô hình điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, đã được triển khai và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Nghệ An tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun tổ chức hội đàm, ký kết chương trình phối hợp, phục vụ công tác khảo sát, xác minh và tìm kiếm.

Tuy nhiên, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác còn hạn chế; nhân chứng lịch sử ngày càng già yếu; địa hình tìm kiếm phức tạp, trong khi hồ sơ và sơ đồ mộ chí chưa đồng bộ. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, chủ động thu thập thông tin từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xác minh.

nghe an phan dau quy tap 120 hai cot liet si trong nam 2027 hinh anh 2
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lê Thắng)

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là kết quả lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. 

Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực tiếp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là các nhân chứng trong nước và tại Lào, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2.

Năm 2027, Nghệ An phấn đấu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành các chỉ tiêu Quân khu 4 giao. 

nghe an phan dau quy tap 120 hai cot liet si trong nam 2027 hinh anh 3
Khen thưởn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lê Thắng).

Nghệ An hiện có 45.016 liệt sĩ hy sinh, trong đó hơn 4.500 liệt sĩ được chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng. Ngoài ra, 10 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong giai đoạn 1 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Chiến dịch 500 ngày đêm ở Sơn La: Chung tay tìm lại tên và đưa liệt sĩ trở về

VOV.VN - Người góp thông tin, người tham gia tìm kiếm, các lực lượng trách nhiệm với từng phần việc, từng mốc tiến độ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị ở Sơn La chung tay góp sức; với mong muốn sớm trả lại tên và đưa liệt sĩ trở về.

Bá Thăng/VOV.VN
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