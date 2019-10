Nghệ An: Tập trung hỗ trợ nếu có công dân địa phương thiệt mạng ở Anh

Nhiều ngày qua, những thông tin về việc nhiều con em Nghệ An, Hà Tĩnh khả năng là nạn nhân thiệt mạng tại Anh trở thành nội dung chính trên các diễn đàn mạng xã hội, lo ngại hơn, khi mỗi ngày thông tin các gia đình mất liên lạc với người thân lại tăng lên. Các phái đoàn của Anh cũng tiếp cận một số gia đình để lấy thông tin người thân, phục vụ công tác xác minh danh tính nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Lệ- Xóm 11 B xã Diễn Thịnh - Diễn Châu và ông Cao Xuân Tuấn - PCT UBND xã Diễn Thịnh cho biết “Họ lấy ảnh và dấu vân tay, nói nhanh nhất 2 ngày mới có kết quả”.

Ông Cao Xuân Tuấn cho hay: “Chính quyền địa phương thường xuyên xuống các gia đình động viên nắm bắt thông tin, hôm qua có đoàn nước ngoài về xã cũng cử công an phối hợp để hỗ trợ đoàn hoàn thành công việc”.

Xe container chứa thi thể các nạn nhân. Ảnh: AP.

Đến thời điểm hiện, tại thông tin cụ thể về số gia đình mất liên lạc với người thân chưa được xác minh một cách chính xác, nhưng tại thành phố Vinh, các huyện Diễn Châu, Yên Thành đã ghi nhận các trường hợp mất liên lạc, trong đó Yên Thành đang là địa phương ghi nhận nhiều trường hợp nhất với 4 trường hợp.

Ông Hoàng Danh Truyền - PCT UBND huyện Yên Thành thông tin: “Huyện đã chỉ đạo công an, phòng lao động thương binh xã hội vào cuộc, đồng thời đang chuẩn bị các phương án để xác minh nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý”./.