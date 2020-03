Nghệ An: Xác minh 11 người cùng chuyến bay QR968 có người mắc Covid-19

Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở làm văn bản hỏa tốc, gửi các địa phương để rà soát, truy tìm những người đi trên chuyến bay cùng với bệnh nhân dương tính với Covid-19.



Lực lượng chức năng Nghệ An lập chốt đưa anh H đi cách ly.

Chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài sáng 13/3. Đến sáng nay, một người phụ nữ trú tại Hà Nội đi trên chuyến bay có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Được biết, trên chuyến bay này có đến 11 người quê Nghệ An. Sau khi xuống sân bay, họ đã lên xe về quê.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Y tế và hiện tại đang xác định những người này để đưa đi cách ly tập trung khẩn cấp. Tránh tiếp xúc với cộng đồng…

Trước đó, anh H.V. H (37 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên), đã lao động ở Nhật Bản một năm qua, ở ngay trong vùng đã công bố dịch. Anh H. bị ho, đau họng, khó thở, tức ngực. Sau khi đến cơ sở y tế tại Nhật Bản khám, được lời khuyên nên về nước.

Trước đó, Anh H. về đến sân bay Nội Bài lúc 14h30’ chiều 11/3 rồi lên xe buýt vào trung tâm Hà Nội, bắt taxi về bến xe Nước Ngầm lên xe khách về Nghệ An. Trên xe có 15 hành khách, 1 lái xe và 1 phụ xe. Trong đó, anh H. đeo khẩu trang, nằm giường sau cùng.

Quá trình đi trên xe về quê nhà, anh H. đã điện báo cho gia đình tình hình sức khỏe rằng mình trước đó có sốt và hiện đang ho, khó thở nhẹ, đau mỏi cơ. Gia đình ở quê nhà sau đó đã điện báo chính quyền địa phương về tình hình sức khỏe của anh H. Lực lượng chức năng của Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, công an, quân đội đã tiến hành chốt chặn ngay đầu thành phố Vinh để kiểm tra chiếc xe khách này lúc 24h.