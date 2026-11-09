English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An yêu cầu siết an toàn khai thác mỏ sau vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Thứ Hai, 18:03, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong tại mỏ đá Lèn 12 Thung, Sở Công Thương Nghệ An yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản rà soát quy trình sản xuất, kiểm tra nguy cơ mất an toàn và chấn chỉnh hoạt động khai thác trên địa bàn.

Ngày 9/11, Sở Công Thương Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các tổ chức khai thác khoáng sản nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

nghe an yeu cau siet an toan khai thac mo sau vu tai nan lam 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Mỏ đá nơi xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo đó, các doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, biện pháp thi công và phương án ứng cứu khẩn cấp. Công tác kiểm tra sườn tầng, bờ mỏ, đường vận tải, bãi thải cũng phải được thực hiện thường xuyên để phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu nứt nẻ, đá treo, nguy cơ sạt lở hoặc trượt tầng, các đơn vị phải dừng khai thác để kiểm tra, xử lý. Hoạt động khai thác chỉ được tiếp tục khi đã bảo đảm an toàn.

Sở Công Thương đồng thời yêu cầu các mỏ thực hiện khai thác đúng thiết kế, phạm vi và công suất được cấp phép; tăng cường huấn luyện an toàn, hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ, rủi ro trong quá trình làm việc. Chủ đầu tư và người điều hành mỏ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động.

Đối với chính quyền địa phương, Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn. Việc chấn chỉnh được triển khai sau vụ tai nạn tại mỏ đá Lèn 12 Thung khiến 2 người tử vong.

Theo báo cáo của Công ty CP Vật liệu 99, vào khoảng 13h55 ngày 7/11.trong quá trình di chuyển giàn khoan bằng tời điện, cáp tời bất ngờ bị văng, khiến ông Đặng Văn Hạnh (SN 1985) và anh Đặng Văn Hoàng (SN 2001), cùng trú xã Bạch Hà, bị thương nặng. Cả hai sau đó tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người bị vùi lấp
Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người bị vùi lấp

VOV.VN - Trong lúc làm việc tại chân núi ở mỏ khai thác đá, các công nhân bất ngờ gặp sự cố sạt lở khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp.

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người bị vùi lấp

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người bị vùi lấp

VOV.VN - Trong lúc làm việc tại chân núi ở mỏ khai thác đá, các công nhân bất ngờ gặp sự cố sạt lở khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng
Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng
Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng

VOV.VN - Quá trình khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phong Phú, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra sự cố khiến 1 công nhân tử vong.

Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng

Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng

VOV.VN - Quá trình khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phong Phú, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra sự cố khiến 1 công nhân tử vong.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục