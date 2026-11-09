Nghệ An yêu cầu siết an toàn khai thác mỏ sau vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 9/11, Sở Công Thương Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các tổ chức khai thác khoáng sản nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Mỏ đá nơi xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo đó, các doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, biện pháp thi công và phương án ứng cứu khẩn cấp. Công tác kiểm tra sườn tầng, bờ mỏ, đường vận tải, bãi thải cũng phải được thực hiện thường xuyên để phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu nứt nẻ, đá treo, nguy cơ sạt lở hoặc trượt tầng, các đơn vị phải dừng khai thác để kiểm tra, xử lý. Hoạt động khai thác chỉ được tiếp tục khi đã bảo đảm an toàn.

Sở Công Thương đồng thời yêu cầu các mỏ thực hiện khai thác đúng thiết kế, phạm vi và công suất được cấp phép; tăng cường huấn luyện an toàn, hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ, rủi ro trong quá trình làm việc. Chủ đầu tư và người điều hành mỏ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động.

Đối với chính quyền địa phương, Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn. Việc chấn chỉnh được triển khai sau vụ tai nạn tại mỏ đá Lèn 12 Thung khiến 2 người tử vong.

Theo báo cáo của Công ty CP Vật liệu 99, vào khoảng 13h55 ngày 7/11.trong quá trình di chuyển giàn khoan bằng tời điện, cáp tời bất ngờ bị văng, khiến ông Đặng Văn Hạnh (SN 1985) và anh Đặng Văn Hoàng (SN 2001), cùng trú xã Bạch Hà, bị thương nặng. Cả hai sau đó tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu.